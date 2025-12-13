Panes recuerda junto a "Aunando Fronteras" a Ángel Cuesta Lamadrid

Una representación de la asociación "Aunando Fronteras" (en la imagen) se desplazó ayer ayer a Peñamellera Baja en el marco de las celebraciones del décimo aniversario del hermanamiento entre Avilés y el municipio oriental para recordar a Ángel Cuesta Lamadrid, artífice de la vinculación entre ambos concejos y partiendo del nexo con San Agustín de La Florida. Los avilesinos visitaron el Museo de los Bolos y el palacio del Collado, que fue de Ángel Cuesta Lamadrid, además de intercambiar presentes con las autoridades locales. En el transcurso de la jornada impartió una conferencia el histriador Román Antonio Álvarez y hubo actuación de Jorge Valdés, a la guitarra.