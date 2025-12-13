Papá Noel, de Laponia a La Carriona
Papá Noel visitó ayer por la tarde El Corte Inglés con un objetivo: "Compartir una tarde mágica llena de ilusión". A modo de bienvenida se ofreció un espectáculo a cargo de "Los Pintores", además de juegos y música para disfrutar en familia. En la imagen superior, Papá Noel en el centro comercial de La Carriona, recién llegado de Laponia.
