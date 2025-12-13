El PP exige al gobierno aclarar la situación del contrato con Aguas de Avilés

El grupo municipal del PP volverá a llevar al debate plenario su exigencia de que el gobierno local dé explicaciones sobre la situación del contrato con la sociedad mixta Aguas de Avilés con el ánimo de aclarar la situación económica "real" tras "años de opacidad".

Los populares reprochan la "ausencia de información" acerca de uno de los contratos "más relevantes y sensibles" para la ciudad. Por este motivo, el grupo mayoritario en la oposición avilesino logró que se aprobara en el pleno de noviembre, "pese a la oposición" del PSOE e IU, recuerdan, la petición de una comparecencia del concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, que tendrá lugar en la próxima sesión, el próximo 19 de diciembre.

Desde las filas del PP avilesino han denunciado que la única información que el gobierno local facilita es cuando "pretende aplicar la subida del IPC y sólo porque no le queda más remedio".

Las preguntas del Partido Popular en el Pleno se centrarán en la situación económico-financiera real del contrato, la evolución de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del socio privado y las actuaciones de control y seguimiento desarrolladas por el Ayuntamiento desde el año 2021. Además, el grupo ha registrado una proposición para la apertura de un expediente administrativo con el fin de valorar la creación de una comisión informativa específica del agua, de carácter temporal, destinada al análisis, seguimiento y control del contrato y de la sociedad mixta. n