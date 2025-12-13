Premio a la labor voluntaria en Castrillón: Laura González y la plataforma en defensa de los servicios públicos

Laura González lleva una década al frente de la asociación vecinal de San Martín de Laspra, tras toda una vida dedicada a la política en la que fue casi todo: desde concejala hasta eurodiputada, primero con el PC y luego con IU. Por su incansable actividad fue reconocida ayer en el salón de Plenos de Castrillón con el premio individual a la labor altruista. El homenaje colectivo fue para la plataforma comarcal en defensa de los servicios públicos por su labor desde hace trece años en la promoción de charlas, exposiciones e incluso hasta movilizaciones. "Siempre presta que te reconozcan y más que lo hagan tus vecinos y ye que las asociaciones, sobre todo, en la zona rural permiten que haya vida en los pueblos, yo ya me quiero retirar pero no hay nadie que coja la antorcha", señala González, que añade: "Si faltan las asociaciones de los pueblos, la vida social muere y por eso son tan necesarias para que la gente se reúna y haga vida en los pueblos", resaltó la dirigente vecinal, quien confiesa que se quedó "patidifusa" cuando le comunicaron el reconocimiento.

Altruistas líderes vecinales y por el sector público

González afirma que su reconocimiento partió de una propuesta de la asociación vecinal de Raíces. "Yo propuse que el premio colectivo se lo dieran a la plataforma de los servicios públicos y salió, así que para mí es un doble agradecimiento", remató la que fuera la primera mujer en presidir la Junta General del Principado desde 1991 hasta su dimisión en enero de 1993, para ser elegida eurodiputada al año siguiente.

La plataforma en defensa de los servicios públicos de Avilés y comarca también celebró el reconocimiento de Castrillón. "Llevamos con actividad desde 2012 y que te reconozcan su labor te dan más ganas, si cabe, de seguir adelante con la labor que desarrollamos", indicó Laureano López Rivas, presidente de un colectivo comarcal "que se muestra más respaldado" después de trece años de promover actividades "siempre con una visión crítica" y que se centran en la defensa de los servicios públicos y en promover charlas, debates, mesas redondas y exposiciones, entre otros actos, "que interesan a la gente". Rivas tampoco se olvidó de las movilizaciones que ha convocado este colectivo en defensa del sector público, de la sanidad, la educación y el transporte comarcal, entre otros.