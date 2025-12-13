El PSOE, del PP de Castrillón: "Solo ha sido capaz de invertir 16,5 euros por habitante en 2025"
m. m.
El PSOE de Castrillón denunció ayer que el gobierno municipal del PP "está utilizando el Ayuntamiento como un instrumento de oposición al Gobierno del Principado, olvidando de manera grave su deber de gestionar los recursos propios del concejo y responder a las necesidades reales de la ciudadanía". El PSOE, en boca de Iván López, portavoz de la agrupación, destacó que el gobierno municipal del PP "solo se ha sido capaz de ejecutar alrededor de un 10%, dejando el 90 % del presupuesto de inversiones de 2025 sin convertir en actuaciones reales que beneficien al municipio".
Agregó López: "En Castrillón el PP solo ha sido capaz de invertir 16,5 euros por habitante en 2025. Para ocultar su incapacidad intentan desviar la atención culpando siempre a otros, sea el Principado o sea la tan manoseada ya herencia recibida". "En Castrillón el problema no es el presupuesto regional. En Castrillón el problema es la falta de iluminación en muchas zonas rurales, es la dejadez con la cubierta del Ferrota en El Pontón (...), es el retraso en el pago de subvenciones, es el Valey cerrado desde hace tres años (...)", concluyó Iván López Reguero portavoz municipal del PSOE.
