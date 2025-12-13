Más vivienda pública para Avilés: los pisos de maestros de Versalles seguirán el modelo del nuevo barrio para jóvenes en La Luz

El Ayuntamiento de Avilés ha dado un impulso al plan de rehabilitación del antiguo edificio de viviendas para maestros en la calle Pelayo 37, lo que permitirá habilitar nuevas viviendas públicas de alquiler en el barrio de Versalles. El consejo de administración de la sociedad Ruasa dio luz verde este viernes el inicio de los trámites para la redacción del proyecto y la dirección posterior de las obras, con un presupuesto de 137.918,21 euros.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, destacó que "esta actuación viene a continuación de la que hemos llevado a cabo en La Luz, con la rehabilitación también de las viviendas de los Maestros, "que permitió que 30 familias se hayan incorporado al barrio, además con un importante porcentaje de personas que vienen de fuera de Avilés y que entendemos que hay que aprovechar las viviendas de los maestros de Versalles para generar las mismas oportunidades".

La intervención en Versalles contempla una reforma integral de un edificio, que data de 1959, y de la urbanización de la parcela. Durante el próximo año, se resolverá la adjudicación del contrato y se llevarán a cabo el anteproyecto, la redacción de proyectos y licencia, mientras que el inicio de las obras está previsto para el ejercicio 2027.

El proyecto contempla la construcción de un mínimo de 11 viviendas, todas con algún espacio exterior y cada una con trastero. Además, para reducir el consumo de energía , se potenciarán ventilaciones cruzadas y aprovechar la luz natural. Para ello será necesario desplazar la entrada del edificio a la fachada más próxima a la vía pública, ya que en la actualidad está ubicada en la parte trasera, frente a las aulas del colegio.

Campa recordó asimismo que este proyecto se suma al desarrollo de suelo público para nuevas promociones de vivienda. "En La Grandiella ya vamos a tener proyectos para 235 viviendas que en los próximos meses se pondrán en marcha, y a mediados de este 2026 tendremos a disposición ya suelo en el entorno de Los Alas - La Muralla para nuevas 55 viviendas, de promoción pública".