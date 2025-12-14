Avilés abre la semana con Maratón de Sangre tras la caída del 7% en las donaciones
El Salón de Recepciones del Consistorio acogerá la actividad hasta el viernes, en horario ininterrumpido, de 9.00 a 21.00 horas
A. Granda
Oscila entre 180 y 200 el número de donaciones de sangre requeridas diariamente por los hospitales asturianos. Esta demanda, sin embargo, cada vez es más difícil de cubrir: "En 2025 el número de donaciones se enfrentó a una caída del 7% con respecto al año anterior". Desde la gerencia del Centro Comunitario de Sangres y Tejidos, María Teresa Díaz Campomanes hizo hincapié sobre la acusada necesidad de este recurso en la presentación de la Maratón de Donaciones de Sangre que la Asociación de Donantes de Avilés y Corvera.
Asu voz también se sumó la de José Antonio Valbuena, vicepresidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, y el alegato Ana Suárez Guerra, concejala de Ciudad Saludable, para recordar la apertura de la campaña que acogerá el Salón de Recepciones del Ayuntamiento del 15 al 19 de diciembre. "La donación de sangre es un acto sencillo, seguro, rápido e imprescindible", reafirmó Guerra, que indicó cómo los desplazamientos pueden llegar a incidir sobre la recaudación e donaciones también en la época navideña.
Así, el eficio consistorial abrirá sus puertas para la acción hasta el próximo viernes en un horario ininterrumpido de 9 a 21 horas.
