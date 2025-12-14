Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cartero Real despacha con los niños de Salinas el próximo día 28

La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Salinas impulsa de nuevo una programación navideña que evidencia la unión entre asociaciones, entidades deportivas, comercios y empresas. Así, el día 28 tendrá lugar la llegada del Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Organizado por la Cofradía en colaboración con la Asociación Amigos de Salinas, este acto reúne cada año a cientos de niños que desean entregar sus cartas al emisario real. La comitiva partirá a las 17.30 horas desde el Real Club Náutico de Salinas –entidad que colabora de forma desinteresada con la organización– y recorrerá las calles Doctor Pérez, Príncipe de Asturias y Bernardo Álvarez Galán. Su llegada a la Iglesia está prevista para las 18.00 horas.

