Castrillón reactiva su Consejo de la Infancia tras el sello de Unicef
Castrillón recuperó este viernes las reuniones del Consejo de Infancia, que estuvo presidido por el alcalde Eloy Alonso y la concejala de Servicios Sociales Sandra Manteca además de la técnica a cargo del plan de infancia Elena Venta, y el resto de concejales de la Corporación. En esta convocatoria se presentó la aprobación del reconocimiento de Castrillón como Ciudad Amiga de la Infancia. Luego los miembros del Consejo fueron aportando todas sus propuestas para mejorar Castrillón en accesibilidad, movilidad, parques y organización de las fiestas.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios