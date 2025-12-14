Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castrillón reactiva su Consejo de la Infancia tras el sello de Unicef

Castrillón recuperó este viernes las reuniones del Consejo de Infancia, que estuvo presidido por el alcalde Eloy Alonso y la concejala de Servicios Sociales Sandra Manteca además de la técnica a cargo del plan de infancia Elena Venta, y el resto de concejales de la Corporación. En esta convocatoria se presentó la aprobación del reconocimiento de Castrillón como Ciudad Amiga de la Infancia. Luego los miembros del Consejo fueron aportando todas sus propuestas para mejorar Castrillón en accesibilidad, movilidad, parques y organización de las fiestas.

