El colectivo "Corvera Felina" celebra este fin de semana su mercadillo solidario
El salón de actos del edificio Tomás y Valiente de Las Vegas acoge este fin de semana el mercadillo solidario del colectivo "Corvera Felina". Hoy, domingo, abre de 10.00 a 20.00 horas. En la imagen que acompaña a estas líneas, parte del material que permanecía expuesto en la sala cultural de Las Vegas, ayer, sábado.
