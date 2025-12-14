Concurso de postales de Navidad de temática marinera
La asociación de comerciantes de Castrillón, Castricom, y la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar, han convocado un concurso infantil de postales de Navidad de temática marinera. Está dirigido a niños entre 3 y 12 años, repartidos en cuatro categorías, en función de su edad. Las creaciones deberán incluir elementos marineros y navideños y deberán entregarse en el local "Yerbateru" de la calle Rey Pelayo de Piedras Blancas entre los días 16 y 21 de diciembre, en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Como premio, se entregará un lote de material escolar y un diploma y con las postales recibidas se montará una exposición en la biblioteca de Salinas.
