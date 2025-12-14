Ilas se convirtió, durante todo el día de ayer, en la capital del naturalismo en la cornisa cantábrica. El concejo acogió la tercera edición del encuentro "Xunión Maresía", organizado por la asociación Maresía Cantábrica, en la que se trató temas como los incendios forestales o la presencia de ciervos en los montes asturianos. Además, las setas tuvieron un papel destacado durante toda la jornada.

Tras un homenaje a Xuán Fernández, el encuentro comenzó con una potencia sobre "Liberación Animal Asturias, un refugio diferente". Los encargados de conversar sobre el tema fueron Carmen García Arias y Francis García Fernández. Jaime Bosch Pérez, por su parte, trató la actualización del atlas herpeológico en Asturias para, posteriormente, dejar paso a Carmen Vidal y Marcos Vázquez, que trataron el seguimiento de los ciervos volantes en la región.

Illas, cumbre del naturalismo de la cornisa cantábrica

David Díaz Delgado y César Álvarez Laó trataron, desde diferentes prismas, la situación de las polillas en Asturias para, tras el descanso, ceder el testigo a Hugo Mortera Piorno, que habló de la leptidea sinapis en, una especie de mariposa. En otra mariposa, en este caso la Eumedonia eumedon, centraron su ponencia Cecilia Montiel, Miguel J. Sanjurjo-Franch e Isabel Martínez Pérez. César González apostó por tratar la biodiversidad en el tramo final del río Piles, en Gijón.

Uno de los platos fuertes de la sesión fue la potencia sobre incendios en Asturias, a cargo de Alfredo Ojanguren, ya que es un tema que afecta en demasía a la actualidad de la región. Además, antes del cierre de la jornada, tuvo lugar una proyección de Anselmo Bernal, en la que se vieron, durante una hora, diferentes tipos de setas. Tras diez horas de encuentro, con un parón de tres horas para salir a comer, este fue el último punto a tratar en la sesión que se celebró en el salón multiusos del CRAD de Callezuela.