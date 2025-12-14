Iván Pulido, angulero: "Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos"

Después de mes y medio de retraso en la actividad, los anguleros de San Juan de la Arena tienen previsto retomar la faena e iniciar, al fin, la temporada, este próximo jueves 18 de diciembre. Uno de los máximos conocedores de esta actividad es el angulero Iván Pulido, quien explica en esta entrevista la problemática con esta especie.

Entramos en el ecuador de diciembre y los pescadores de angula de La Arena aún no han iniciado la campaña, ¿cómo de grave es la escasez?

Este problema de la escasez es muy relativo. La información que nos llega es que no hay angula y se nos escandaliza con esto. Hay que entender un punto importante en esta valoración sobre la reducción de ejemplares, y es que las restricciones de pesca que estamos asumiendo han pasado de cien días por campaña a treinta, un 70% menos. Y esto en un lapso de cinco años. A estas alturas hace cinco años que en el Nalón ya se habría pescado más porque, sobre todo, habría habido más opciones para hacerlo.

¿En qué se basa esta información que hay sobre la mesa sobre la disminución de la especie?

Nos atenemos a estudios basados en estadísticas pesqueras, pero la información que incluyen esas estadísticas, tanto la zona de captura, como de venta, como la cantidad de producto, etcétera, la escribimos nosotros como trabajadores autónomos. De mano, tienes que fiarte de que mis datos son correctos y, después, filtrar que esos datos son representativos de treinta días dentro de los trescientos sesenta y cinco que tiene el año. No son datos reales.

¿Cómo se puede verificar la realidad sobre la situación de pesca entonces?

Con estudios serios. ¿Usted cree que pescar durante este periodo que está permitido interfiere en el ciclo biológico de la anguila? Seguramente no sea tan grande el impacto, pero lo que es curioso es que tampoco lo sabemos. Y nos molesta la mala prensa. Para preservar el ecosistema se han llevado a cabo planes que, más que nada, se enfocan en reducir el esfuerzo de pesca. Lo interesante sería hacer un seguimiento para comprobar que está funcionando. El último conteo sobre Asturias es de 2018... . Sí disponemos del conteo europeo, y los datos registran que no ha habido ninguna variación en los últimos diez años.

¿Puede haber algún interés en que no se estudie?

No, simplemente lo que pasa es que cuesta menos dinero reducir la pesca que incorporar también otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos, por ejemplo. En el Plan de Recuperación de la Anguila Europea se propusieron, pero ninguna comunidad las adoptó.

Pero a su actividad también le supone un coste económico, ¿no buscan explicaciones?

Claro que lo supone; yo facturo un 40% ahora con respecto a una campaña promedio. En nuestro caso el escalón que coordina la actividad es la Dirección General de Pesca, pero a última hora no es quien tiene la potestad. No sabemos de quién depende ni por qué no se plantean soluciones que equilibren la pérdida de la especie y de la actividad.

No obstante, todas estas medidas que se sugieren desde Europa responden a un factor ambiental , ¿no es alarmante el cambio en el clima y el aumento de las temperaturas al que asistimos?

Claramente sí, es una variable. La climatología favorable para la angula es básica: tiempo adverso, frío, invierno. Cada vez hay menos de eso y por lo tanto hay menos angula. Pero es que también estamos recortando el hábitat de la especie y no estamos aplicando medidas que lo ajusten. Existen metodologías para hacer que las anguilas superen los saltos de agua y las presas, pero no los estamos aplicando.