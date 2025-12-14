Muñecos de cuento... y nieve en La Exposición
Las más pequeños disfrutan de los talleres en el ferial navideño
N. M.
Avilés
El recinto de la Navidad para los más pequeños en Avilés, en la pista de La Exposición, acogió ayer un taller para que los más pequeños diseñaran un muñeco de cuento, momento que recoge la imagen, donde aparecen los niños Marina Ramón, Enzo Vara, Carmen García. Sumado a esta iniciativa, posteriormente, y dirigido a público familiar, tuvo lugar el espectáculo "Érase una vez... muñeco de nieve".
En ese mismo espacio está situada la Casa de Papá Noel, pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, una zona gastro y la carpa general de actividades. Hoy, domingo, abre de once de la mañana a dos de la tarde y de cinco a diez de la noche.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
- Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios