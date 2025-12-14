Muñecos de cuento... y nieve en La Exposición

El recinto de la Navidad para los más pequeños en Avilés, en la pista de La Exposición, acogió ayer un taller para que los más pequeños diseñaran un muñeco de cuento, momento que recoge la imagen, donde aparecen los niños Marina Ramón, Enzo Vara, Carmen García. Sumado a esta iniciativa, posteriormente, y dirigido a público familiar, tuvo lugar el espectáculo "Érase una vez... muñeco de nieve".

En ese mismo espacio está situada la Casa de Papá Noel, pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, una zona gastro y la carpa general de actividades. Hoy, domingo, abre de once de la mañana a dos de la tarde y de cinco a diez de la noche.