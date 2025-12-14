Natalio Grueso regresa este lunes a España en avión: de Lisboa a Soto del Real

El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, llega este lunes a España tras más de dos años fugado de la justicia. Lo hará en avión: del aeropuerto de Lisboa (Portugal) –fue detenido el pasado jueves, día 4, en el Algarve portugués– a Madrid. Le espera la cárcel de Soto del Real. "Esto se hace así porque los protocolos dicen que en el 99 por ciento de los casos se va de capital a capital", apunta el abogado del dramaturgo, Francisco Miranda, del despacho Vox Legis. Poco más ha trascendido del traslado, que inicialmente se planteó realizar por carretera al Centro de Cooperación Policial y Aduanera en Badajoz para que las policías españolas se hicieran cargo del huido de la justicia.

Ahora Grueso volará a España, a donde tiene fijada su llegada durante el día de mañana. De la capital portuguesa a la madrileña están previstos para la jornada de lunes veinte vuelos, seis directos, entre las 06.30 y las 22.00 horas.

En 2020, el exdirector general del Niemeyer fue condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. Eso ocurrió el 25 de junio, y la sentencia fue firme el 6 de abril de 2023. Aproximadamente un mes después, Grueso –quien dirigió el centro cultural entre 2007 y 2012– solicitó el indulto al Ministerio de Justicia a través de la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia.

A continuación, la defensa del exdirector del Niemeyer solicitó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias la suspensión de la entrada en prisión de Natalio Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Una solicitud que fue denegada el 13 de julio de 2023 y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó. Así que el 31 de julio de ese año la Audiencia ofició a la Policía Judicial para el "inmediato ingreso en prisión del penado".

Grueso huyó. Estuvo en paradero desconocido más de dos años. Hasta el pasado día 4. Estaba en la isla de Culatra, a unos pocos kilómetros de distancia del concelho de Olhâo, en el distrito de Faro, en el Algarve.