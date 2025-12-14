"El PSOE trata de ocultar el escarnio a Castrillón", replica el PP

"Ya advertimos en su día que, tras el rechazo en el mes de mayo, el presupuesto de inversiones no podría ser ejecutado en un porcentaje muy elevado", lamenta el equipo de gobierno de Castrillón en respuesta a las críticas del PSOE respecto de la ejecución de las cuentas en este ejercicio. "La valoración tiene que hacerse a final del ejercicio, ya que están en periodo de licitación varias inversiones como la reforma de la calle del Campoamor en Salinas". "Que el PSOE se queje de esto produce sonrojo ajeno, ya que durante su mandato en el tripartito de izquierdas con IU y Podemos no se llegó a ejecutar ni el 30% de las inversiones que aprobaron a primeros de año, mientras nosotros el año pasado llegamos al 76%", recuerdan.

Desde el PP castrillonense también destacan que las críticas por parte del PSOE "tratan de ocultar el escarnio presupuestario que cometen junto con IU en Castrillón". "Somos, de largo, el concejo peor tratado de Asturias. Es el castigo a los vecinos de Castrillón por no votarles", inciden desde el equipo de gobierno, que califican como "ridículos" los 600.000 euros del presupuesto regional para el concejo. " A pesar de este bloqueo presupuestario que ahora alcanza su culmen y del estado calamitoso en que nos encontramos el Ayuntamiento, estamos haciendo una gestión pegada al terreno y todo ello: bajando impuestos y ayudando a la pequeña empresa, la hostelería y comercio, así como ordenando y modernizando la gestión municipal", apuntan.

"Hay problemas y estamos intentando resolverlos, como la cubierta del río Ferrota en Arnao, o reabrir el Valey o el hundimiento del paseo junto a la Mina de Arano, algo que ya existía durante su mandato", señalan desde el PP, que piden "menos criticar y más colaborar, por ejemplo, instando a su gobierno regional a que no maltrate de esta manera a los castrillonenses con los presupuestos y dote de una vez por todas proyectos como el centro de salud".