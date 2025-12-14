La suerte sonríe a Castrillón y deja un premio de 22.000 euros de La Primitiva

"¿Y si cae aquí?". La Administración de Lotería N.º 1 de Aly Rico e Hijos, ubicada en Piedras Blancas, respondió ayer a este interrogante y se suma a la racha de premios, con los ojos ya puestos en la Lotería del próximo 22 de diciembre. Después del ‘pellizco’ que repartió el negocio de la avenida Alcalde José Fernandín con la lotería del pasado 27 de noviembre, la suerte ha vuelto a llamar a su puerta. Este sábado, a las 21.30 horas, uno de sus clientes consiguió cinco de los seis aciertos posibles en la Lotería Primitiva, sumando también el número complementario.

Concretamente, la serie premiada llevaba los números 1, 2, 6 10, 11 y 43. El complementario, terminaba en 07.

Hasta este lunes no será posible conocer a la persona agraciada, pero sí la cantidad con la que está dotada el premio: un total de 22.148 euros. "Pudo haberse llevado cuarenta millones de euros solo por un número más, pero no podemos llamarlo mala suerte". De hecho, es una gran noticia también para Fernando Lastra, titular de la administración, que ve en este fin de semana "un preludio" lo que está por llegar, en una época que trabajo que, además supone el 80% de su actividad económica anual.