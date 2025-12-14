Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés

El Puerto de Avilés se consolidó durante el mes de noviembre como la principal plaza pesquera de Asturias, concentrando el 66 % del total de capturas y el 73 % del valor económico generado. Dicho de otra manera: durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, Avilés registró un total de 457.582,79 kilos de pescado desembarcados, que alcanzaron un valor en primera venta de 2.631.079,68 euros. En el conjunto de Asturias, las capturas ascendieron a 692.817,79 kilos, con un valor total de 3.619.853,07 euros. Estos datos llegan después de un octubre más flojo y suponen un anticipo de la campaña navideña, en la que la flota pesquera asturiana mantiene altas expectativas, siempre que acompañen las condiciones meteorológicas.

¿Y por qué despuntó la Rula de Avilés en noviembre? Principalmente por la merluza, que, pese a las restricciones europeas, sigue siendo uno de los pilares del sector pesquero. En las instalaciones de Conde de Guadalhorce se descargó el 90 % de la merluza subastada en Asturias (primera venta en fresco). En concreto, en Avilés se vendieron 193.189 kilos de merluza, de los 214.875 kilos comercializados en todo el Principado.

La merluza de Avilés se ruló a un precio medio de 7,40 euros el kilo, alcanzando máximos de 24,70 euros por kilo en subasta.

Congrio, bacaladilla

El resto de especies no destacó por volumen. Algunos ejemplos: congrio (15.000 kilos), bacaladilla (57.200 kilos, con un precio medio de 3,06 euros por kilo en primera venta), rape blanco (9.544 kilos), rape negro (5.112 kilos) o salmonete de roca (algo más de 2.600 kilos).

A nivel regional, y casi como curiosidad, dos especies entre las más pescadas fueron el estornino del Atlántico (31.750 kilos) y el volador o patas voladoras (50.727 kilos). El primero es un pescado azul similar a la caballa o xarda, con bajo valor culinario, mientras que el volador es una especie similar al calamar.

Subasta de Navidad

Con todo, los datos de noviembre confirman a Avilés como el principal referente económico y operativo de la pesca en Asturias. Ahora la Nueva Rula de Avilés y el sector pesquero asturiano afrontan la recta final del año que, como señalaba su gerente, Ángel Muñoz, llega “con buenas perspectivas”.

La conocida como “subasta de Navidad” —aunque no exista una subasta específica— se celebrará el 22 de diciembre a las 17.00 horas. Se trata de la primera venta de pescado fresco antes de Nochebuena, en la que se comercializa sobre todo pescado variado. El pescado descargado en Avilés estará en los mostradores de las pescaderías de Asturias y de fuera del Principado en apenas unas horas, antes de la cena del 24 de diciembre, que este año cae en miércoles.

Entre los clientes del pescado de Avilés, que goza de etiqueta de confianza, hay consumidores de Occidente a Oriente de Asturias, además de otros mercados nacionales, especialmente el mercado madrileño. De hecho, algunas pescaderías avilesinas ofrecen servicio a domicilio en frío, con entregas en pocas horas en casi cualquier punto de España.