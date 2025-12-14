Veteranos del balonmano se citan en Soto hoy, domingo
N. M.
Piedras Blancas
El polideportivo de Soto del Barco será el escenario, hoy, domingo, del I Torneo Triangular de Veteranos de Balonmano, una cita que refuerza el compromiso del municipio con este deporte y que reunirá a tres históricos equipos asturianos: Veteranos Castrillón, Corvera Handball y Veteranos RISCAR de Gijón. Arrancarán a las 10.30 horas y la entrega de trofeos está prevista para las 13.45 horas. Desde el Ayuntamiento animan a toda la ciudadanía a a acercarse al polideportivo y disfrutar de esta primera edición del torneo.
