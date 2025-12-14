Zozobra entre la flota asturiana por el tijeretazo histórico del 79% del cupo para la xarda

Se cumplieron los peores presagios. La xarda (caballa), una de las cuatro costeras más importantes para la flota asturiana y que marca el calendario del cerco y las artes menores del Noroeste, ha vuelto a convertirse en el gran quebradero de cabeza del reparto de cuotas en la Unión Europea.

El Consejo de Ministros de Pesca de la UE cerró en la madrugada de este sábado el paquete de posibilidades de pesca para 2026, pero admitió que no hay todavía un acuerdo definitivo para esta especie, esencial para la flota asturiana, porque siguen abiertas las negociaciones con los Estados ribereños del Atlántico nororiental.

Mientras tanto, los Veintisiete aplicarán límites provisionales de captura para el primer semestre de 2026, siguiendo el asesoramiento científico (-70%) y a la espera de un consenso sobre el Total Admisible de Capturas (TAC). Dada la estacionalidad de la pesquería, se ha establecido este tope temporal en el 90 % del nivel recomendado. Es decir, si el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) aconsejó reducir el stock de 576.958 a 174.357 toneladas, el techo provisional será de 156.921 toneladas.

El Ministro de Dinamarca

«Hemos alcanzado un acuerdo con amplio apoyo entre los Estados miembros, que ofrece a los pescadores certeza», declaró Jacob Jensen, ministro de Pesca de Dinamarca, país que ostenta actualmente la presidencia del Consejo de la UE. A su juicio, el pacto logra «un equilibrio entre el asesoramiento científico y la protección de las poblaciones de peces vulnerables, a la vez que garantiza las mejores condiciones posibles para un sector pesquero sostenible en el futuro».

No opina lo mismo la flota. Mientras Jacob Jensen defendía el acuerdo, el Gobierno del Principado de Asturias realizó una valoración «positiva en parte» del acuerdo de la Unión Europea sobre el reparto de cuotas pesqueras en aguas comunitarias, que le genera «cierta tranquilidad» por el mantenimiento de la cuota de merluza, aunque considera «insuficiente» la del abadejo y acoge con preocupación la reducción aplicada a la xarda, según declaraciones recogidas por Efe.

El director general de Pesca

El director general de Pesca del Principado, Francisco González, destacó que le genera «cierta tranquilidad» que la merluza, una especie «fundamental» para Asturias, mantenga la cuota del pasado año, lo que «da estabilidad» al sector. Así, la cuota de merluza se mantiene en 17.445 toneladas, mientras que el bonito conserva una cifra «suficiente».

Por el contrario, calificó como «insuficiente» para las necesidades de la flota asturiana la cuota acordada para el abadejo, que sufrirá una reducción del 13 %, tras partir de una previsión inicial del 28 %. El lenguado, por su parte, se queda en el 9 %, también lejos de la propuesta inicial del 28 %.

Al Principado de Asturias le «preocupa sobremanera» la reducción del 79 % en la xarda, una especie clave para la rentabilidad de la flota y que afectará especialmente a la actividad de las lonjas. En 2024, la flota asturiana descargó en las rulas del Principado un total de 3.626.550 kilos de xarda, la cifra más baja de la historia reciente.

En esta cantidad se incluyen las capturas de cerco y arrastre, que cuentan con cupos sectoriales específicos. En 2016, por ejemplo, las descargas de xarda superaron los ocho millones de kilos.

Jornada de pesca de xarda, en una imagen de archivo. / RICARDO SOLIS

Para la patronal de armadores

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, consideró ayer el acuerdo del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre las cuotas pesqueras como el mejor resultado posible para España, dada la dificultad de la negociación, especialmente en lo relativo a los días en el mar Mediterráneo.

Respecto al Atlántico, ha habido “buenas y malas noticias”, según el responsable de Cepesca. Entre las positivas, Garat celebró el incremento del 60 % en la cuota del boquerón del golfo de Cádiz, la subida del 8 % en el cupo de la anchoa del Cantábrico noroeste y el aumento del 17 % en la cuota del atún rojo.

En el caso del abadejo, la reducción de cuota será finalmente del 13 %, frente al 26 % propuesto inicialmente en la negociación. En el lenguado, se planteaba un recorte del 28 %, que ha quedado reducido al 9 %, mientras que en la bacaladilla se aplicará una rebaja del 40 %.

En la xarda (caballa), la reducción se mantiene en el 70 %, al estar todavía pendiente la negociación con Noruega, el Reino Unido y Feroe, motivo por el cual se fija un Total Admisible de Capturas (TAC) provisional.

Un barco tras una jornada de pesca de xarda, en una imagen de archivo. / RICARDO SOLIS

Y para la Nacional de Cofradías

Las cofradías de pescadores, entre tanto, hablan de “éxito y desastre”. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, calificó el acuerdo de la Unión Europea sobre las posibilidades pesqueras para 2026 como “un éxito” para la flota del Mediterráneo y “un absoluto desastre” para la del Cantábrico y el golfo de Cádiz.

“El resultado para el Cantábrico y otras aguas del Atlántico ha sido un absoluto desastre, por el recorte del 50 % en la cuota de cigala en el golfo de Cádiz, la reducción del 40 % en la bacaladilla, del 18 % en el abadejo y del 70 % en la xarda (caballa), aunque en este último caso se trata de una cuota provisional”, sentenció Otero.

En estos escenarios, artes de pesca como el arrastre y el cerco “lo van a pasar realmente mal”, ya que se trata de especies clave para su actividad, que aportan una facturación muy importante a lo largo del año, según el presidente de la FNCP. Otero advirtió de que la rebaja, especialmente en caballa, “va a ser un absoluto desastre para el norte y el oeste de España”.

El responsable de las cofradías de pescadores definió el resultado de la negociación como un “muy mal Consejo” para los pescadores del Cantábrico noroeste y del golfo de Cádiz.