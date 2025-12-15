Avilés se redibuja: nuevos carriles, aceras anchas, marquesinas XXL y bicicletas de préstamo

Avilés está cambiado: es suficiente con hacer un recorrido a pie desde la avenida de Los Telares hasta el Hospital Universitario San Agustín –dos kilómetros– para descubrir carriles antes inexistentes, aceras crecidas, marquesinas "XXL" y alguna que otra plaza de aparcamiento. Este recorrido –de Los Telares al HUSA– es el que realizará el autobús de línea una vez entre en funcionamiento la "supermarquesina" de la calle Jardines, que mide 30,6 por 6 metros y está pensada "para mejorar la comodidad de los usuarios", como aseguraban desde la concejalía de Movilidad. Las obras, con cargo a fondos europeos, pasan en conjunto de los 3 millones de euros, y están pendientes de inaugurar previsiblemente en semanas.

Obras de acondicionamiento de un carril bus en el último tramo de la Avenida San Agustín. / M. M.

El plan comenzó a primeros de año con las obras de reordenación en el entorno del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), con un presupuesto de 1.536.036 euros. Se ha ganado capacidad de aparcamiento –ya se puede adivinar una gran explanada en superficie antes inexistente– se ha implantado un carril bus, que también se adivina entre máquinas de obra. Asimismo se ha ensanchado la acera en algunos tramos. El proyecto recoge la redistribución de la entrada y salida del parking de empleados y la ejecución de un nuevo vial de salida de autobuses por Camino de Heros, ya dibujado también en el trazado. "El objetivo es facilitar el acceso al hospital, reducir la congestión del tráfico y fomentar el uso del transporte público, contribuyendo a una movilidad más sostenible y eficiente", explicaron en su momento desde el Principado.

Esta actuación por sí sola no hace nada. Está acompañada, pues, de dos nuevos intercambiadores de transporte público: uno, en la avenida de Los Telares y, otro, ahora en obras, en Las Meanas. Estas obras suman una inversión de 1.733.928 euros. En Los Telares el proyecto ha supuesto la reordenación urbanística de la vía, al definir un nuevo carril bus en cada sentido de circulación en el tramo comprendido entre la estación y la glorieta de acceso a la terminal de autobuses.

Obras para un carril bus en el HUSA. / M. M.

La actuación ha supuesto también, como efecto colateral, que ahora Concepción Arenal sea de sentido ascendente hacia Marcos del Torniello, por ejemplo. También se ha pintado (en verde) un "kiss&ride" que, en español, es un aparcamiento temporal para recoger o dejar viajeros en el tren o autobuses.

En Las Meanas la obra avanza, e incluye, además de una gran marquesina, un aseo autolimpiable anejo. Los dos intercambiadores, tanto el de Los Telares como el de Las Meanas, contarán con pantallas informativas en las que los usuarios podrán comprobar el tiempo de espera para la llegada del autobús que esperan.

Y de Los Telares pasando por Las Meanas, el bus al HUSA seguirá por la avenida San Agustín, donde ahora trabajan las máquinas (274.000 euros) y ya se aprecian cambios. El proyecto de reordenación afecta directamente al aparcamiento, para lo que se habilitarán 54 plazas para turismos, 2 para personas con movilidad reducida y 3 para motos. La actuación se desarrolla en la isla de aparcamiento que hay entre las calles Doctor Marañón y la avenida San Agustín.

La marquesina XXL de Las Meanas, aún en obras y con el aseo ya instalado a la derecha. / M. M.

Bajando desde la glorieta situada en la zona alta, se eliminarán los actuales aparcamientos, para habilitar el carril por el que pasará el autobús hacia Las Meanas.

En cada punto del recorrido se han instalado o están por instalar sistemas de préstamo de bicicletas. Porque en el nuevo Avilés que están a punto de descubrir los conductores, la idea es que cuantos más coches se queden en casa, mejor. Porque la gran transformación vial de Avilés tiene todo que ver con la movilidad y un objetivo: que en el próximo 2030 las tasas de uso del transporte público sea el 56%, que ahora corresponde a los vehículos privados.