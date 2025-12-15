Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación UCO derribo baterías AvilésHuelga de médicosCambios en Valgrande-PajaresEntrevista a Juan Cofiño
instagramlinkedin

El Club Hispano estrena marcador en La Ferrota

El campo de Ferrota se iluminó este domingo con los 25 módulos de luces led de su nuevo videomarcador. El dispositivo, dotado de 13.500 vatios y 27.777 píxeles de resolución, se estrenó en las instalaciones del Club Hispano de Castrillón coincidiendo con sus cien años de historia en el fútbol de la comarca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents