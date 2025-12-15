El Club Hispano estrena marcador en La Ferrota
El campo de Ferrota se iluminó este domingo con los 25 módulos de luces led de su nuevo videomarcador. El dispositivo, dotado de 13.500 vatios y 27.777 píxeles de resolución, se estrenó en las instalaciones del Club Hispano de Castrillón coincidiendo con sus cien años de historia en el fútbol de la comarca
