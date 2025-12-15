El epicentro de la Navidad está en La Exposición
La pista de La Exposición –en la imagen superior, ayer por la tarde– es estos días el epicentro de la ilusión, sobre todo de los más pequeños. Los niños pueden escoger entre varias alternativas: desde visitar a Papá Noel en su casita de madera hasta disfrutar de hinchables gratuitos u otras atracciones de pago, con billetes a cuatro o cinco euros, según el artilugio. También hay zona "gastro" y pista de patinaje sobre hielo para los más intrépidos. Ayer, además, hubo un taller de imanes de Navidad dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años y también se celebró el espectáculo "Historias de la Navidad". Por otra parte, ya están instaladas las casetas del mercadillo de navidad que abrirá sus puertas, de acuerdo al programa, el próximo sábado día 20. Entonces abrirá también –en el Palacio de Camposagrado– la tradicional exposición de nacimientos de Avilés.
