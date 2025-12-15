La escritora María Teresa Álvarez ya es cofrade de honor de Jesús de la Esperanza

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza –la que todos los años abre la Semana Santa de Avilés con la procesión de La Borriquilla– conmemoró este domingo su 28.º Aniversario, una efeméride que sirvió no solo para celebrar el camino recorrido desde su fundación, sino también para agradecer la labor de quienes han formado parte de la Hermandad a lo largo de casi tres décadas y para mirar al futuro con renovada ilusión. Constituida el 22 de noviembre de 1997, la Cofradía quiso convertir esta jornada en un ejercicio de memoria, reconocimiento y esperanza.

Los actos comenzaron a mediodía en la iglesia de San Antonio de Padua, donde se celebró una eucaristía solemne con especial recuerdo a los cofrades fallecidos. Durante la celebración se evocó la figura de todos aquellos que, desde los primeros años, contribuyeron a levantar y consolidar la Cofradía, así como la labor desarrollada por los distintos consiliarios que han acompañado a la Hermandad a lo largo de su historia. La misa estuvo acompañada por el Coro Contracanto, que ofreció un concierto a la batuta de Fran Carreño en el mismo templo al finalizar la misa y antes de una comida en el Mesón Salamanca de la calle San Bernardo.

Durante este encuentro tuvo lugar uno de los actos centrales del aniversario: la entrega del título de cofrade de honor a María Teresa Álvarez, periodista y escritora, y pregonera de la Semana Santa de Avilés 2025. Unas horas antes, Álvarez atendió a este diario: "Últimamente, así se lo comenté a unas amigas, no hago más que venir a Avilés y estoy encantada, porque yo estudié aquí". Añadió del título de cofrade de honor: "Es un honor que Nuestro Padre Jesús de la Esperanza me haga cofrade de honor y que sea después de haber dado el pregón de la Semana Santa es muy bonito". Álvarez valoró los "lazos de amistad" que ha tejido en la ciudad. "Estoy encantada, de verdad", recalcó la periodista, que lucía foulard verde, como el verde de la cofradía de la Esperanza.

También se entregaron diplomas a cuatro cofrades –las cuatro mujeres– que llevan vinculadas a la cofradía 25 años: María del Carmen Suárez García, María Dolores Nicieza Fernández, María Enriqueta Díaz Coello y Cristina Galán Suárez. Al frente de los actos estuvo el hermano mayor, Rufino Arrojo, acompañado por cofrades.