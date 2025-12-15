La Feria de Antigüedades de Avilés se consolida como un punto de encuentro para coleccionistas y amantes del vintage

Más de 40.000 artículos. Más de cuarenta expositores y mucho público, especialmente, ayer, domingo, es el balance de la 14.º edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage de Avilés. Mari Cruz Madrid Merino, de Nou Grup Firal, entidad organizadora del evento en el pabellón de exposiciones de La Magdalena, en colaboración con la Cámara de Comercio, se mostró, a tres horas del cierre de la muestra, satisfecha de los resultados: "La feria ha sido muy buena, ha venido mucha gente, estamos muy contentos. Volveremos en abril y seguramente para navidades del año que viene", avanzó.

Destacó Madrid Merino que de los tres días –la feria abrió el viernes por la tarde– ayer fue el día más concurrido. "Supongo que ha coincidido con el cierre de otros comercios y hemos tenido más gente sobre todo para compras de regalos navideños", precisó.

La Magdalena se transformó estos días en una especie de zoco donde se podía adquirir casi cualquier cosa: cuadros, cámaras de fotos, teléfonos antiguos, ropa de todo tipo, muñecos, lámparas, piezas de decoración, muebles... "La Feria es un viaje al pasado, a la nostalgia", señaló Madrid en la inauguración del encuentro. Ahora muchos avilesinos y visitantes tienen entre sus manos piezas de larga historia.