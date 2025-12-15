Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

Natalio Grueso ya está en España: el exdirector del Niemeyer, detenido en Portugal, se encuentra ahora en Badajoz

El exdirector del Centro Niemeyer fue detenido el pasado día 4 en Portugal tras más de dos años fugados de la justicia

Natalio Grueso, en una imagen de 2018.

Natalio Grueso, en una imagen de 2018. / Miki López

Saúl Fernández

Myriam Mancisidor

Avilés

El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, ha llegado esta mañana a España. El dramatugo, que llevaba más de dos años fugado de la justicia, ha entrado en España desde Portugal, donde fue detenido el pasado día 4 de diciembre, por la provincia de Badajoz. Las fuerzas del orden se decantaron así, frente al avión, por la primera alternativa: trasladar a Grueso por carretera al Centro de Cooperación Policial y Aduanera en Badajoz para que las policías españolas se hicieran cargo del huido de la justicia.

En 2020el exdirector general del Niemeyer fue condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. Eso ocurrió el 25 de junio, y la sentencia fue firme el 6 de abril de 2023. Aproximadamente un mes después, Grueso –quien dirigió el centro cultural entre 2007 y 2012– solicitó el indulto al Ministerio de Justicia a través de la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia.

A continuación, la defensa del exdirector del Niemeyer solicitó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias la suspensión de la entrada en prisión de Natalio Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Una solicitud que fue denegada el 13 de julio de 2023 y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó. Así que el 31 de julio de ese año la Audiencia ofició a la Policía Judicial para el "inmediato ingreso en prisión del penado".

Noticias relacionadas y más

Grueso huyó. Estuvo en paradero desconocido más de dos años. Hasta el pasado día 4. Estaba en la isla de Culatra, a unos pocos kilómetros de distancia del concelho de Olhâo, en el distrito de Faro, en el Algarve. En estos momentos se desconoce si el dramaturgo que, según su abogado, presenta problemas de salud, será trasladado a Madrid hoy mismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
  3. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  4. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  5. La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
  6. Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
  7. Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios
  8. Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos

Natalio Grueso ya está en España: el exdirector del Niemeyer, detenido en Portugal, se encuentra ahora en Badajoz

Natalio Grueso ya está en España: el exdirector del Niemeyer, detenido en Portugal, se encuentra ahora en Badajoz

De Netflix a rodar el videoclip de su grupo favorito: el sueño cumplido de Nacho Campa

De Netflix a rodar el videoclip de su grupo favorito: el sueño cumplido de Nacho Campa

Una aplicación pionera para los materiales del futuro: Idonial impulsa el reciclaje de virutas de titanio para la industria de defensa

Una aplicación pionera para los materiales del futuro: Idonial impulsa el reciclaje de virutas de titanio para la industria de defensa

La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés

La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés

Avilés se redibuja: nuevos carriles, aceras anchas, marquesinas XXL y bicicletas de préstamo

Avilés se redibuja: nuevos carriles, aceras anchas, marquesinas XXL y bicicletas de préstamo

El gobierno de Avilés quiere luz: "Baterías es un plan clave que no merece estar bajo sospecha"

El gobierno de Avilés quiere luz: "Baterías es un plan clave que no merece estar bajo sospecha"

La Feria de Antigüedades de Avilés se consolida como un punto de encuentro para coleccionistas y amantes del vintage

El teatro Palacio Valdés acoge en febrero el estreno nacional de la obra póstuma de Adolfo Fernández

Tracking Pixel Contents