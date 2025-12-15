Natalio Grueso ya está en España: el exdirector del Niemeyer, detenido en Portugal, se encuentra ahora en Badajoz

El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, ha llegado esta mañana a España. El dramatugo, que llevaba más de dos años fugado de la justicia, ha entrado en España desde Portugal, donde fue detenido el pasado día 4 de diciembre, por la provincia de Badajoz. Las fuerzas del orden se decantaron así, frente al avión, por la primera alternativa: trasladar a Grueso por carretera al Centro de Cooperación Policial y Aduanera en Badajoz para que las policías españolas se hicieran cargo del huido de la justicia.

En 2020, el exdirector general del Niemeyer fue condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. Eso ocurrió el 25 de junio, y la sentencia fue firme el 6 de abril de 2023. Aproximadamente un mes después, Grueso –quien dirigió el centro cultural entre 2007 y 2012– solicitó el indulto al Ministerio de Justicia a través de la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia.

A continuación, la defensa del exdirector del Niemeyer solicitó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias la suspensión de la entrada en prisión de Natalio Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Una solicitud que fue denegada el 13 de julio de 2023 y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó. Así que el 31 de julio de ese año la Audiencia ofició a la Policía Judicial para el "inmediato ingreso en prisión del penado".

Grueso huyó. Estuvo en paradero desconocido más de dos años. Hasta el pasado día 4. Estaba en la isla de Culatra, a unos pocos kilómetros de distancia del concelho de Olhâo, en el distrito de Faro, en el Algarve. En estos momentos se desconoce si el dramaturgo que, según su abogado, presenta problemas de salud, será trasladado a Madrid hoy mismo.