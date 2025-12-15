Retiran una placa en Las Vegas por fallos ortográficos
El Ayuntamiento afirma que hubo un "error de imprenta" en la nueva placa del skatepark
La placa del skatepark de Las Vegas que el Ayuntamiento de Corvera colocó hace días para homenajear al "héroe del monopatín" de Londres, Ignacio Echeverría, ha tenido que ser retirada. ¿La razón? El escrito de la placa contenía varias faltas de ortografía como, por ejemplo "protejer" y varías palabras sin tilde. "Fue un error de imprenta, el escrito que mandamos a la imprenta desde el Ayuntamiento era correcto, sin embargo contenía errores", señaló el concejal de Obras, Jorge Suárez, que avanzó que la placa, "con todas las correciones hechas" lucirá en los próximos días. Algunas de las tildes que quedaron sin colocar fueron, por ejemplo, la del apellido del homenajeado y otra la de "valentía". Echeverría se enfrentó a un terrorista en Londres el 3 de junio de 2017 y tras conseguir salvar a algunas personas le costó su vida.
