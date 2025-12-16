El PP de Castrillón celebró el sábado la cena de Navidad, que contó con la presencia de la diputada nacional Esther LLamazares y del diputado regional Manuel Cifuentes. En el transcurso de la cena, Eloy Alonso presidente del partido y alcalde dirigió unas palabras de agradecimiento, valoración del año "superando muchas de las dificultades" y se mostró muy esperanzado en el futuro para el concejo , para que "en este final de mandato se cumplan los objetivos propuestos".

Cena de Navidad del PP de Castrillón