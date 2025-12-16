La colaboración ciudadana, clave para desmantelar un punto de venta de droga y detener a dos personas en Avilés

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en el barrio de Villalegre, en Avilés, gracias a la colaboración ciudadana, que volvió a resultar clave para detectar y erradicar con rapidez esta actividad delictiva. La operación se ha saldado con la detención de dos personas que ya han ingresado en prisión, según la Policía.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Avilés, se iniciaron tras recibir informaciones veraces sobre la existencia de una vivienda en la que se estaría desarrollando la venta de sustancias estupefacientes, lo que estaba generando malestar y alarma social entre los vecinos de la zona. A partir de ese momento, se puso en marcha una exhaustiva labor policial para comprobar los hechos y reunir las pruebas necesarias.

Las gestiones realizadas permitieron identificar como principal responsable de la actividad a un conocido delincuente con una amplio historial policial, en su mayoría por delitos contra la propiedad, que habría reconvertido su actividad ilícita al tráfico de drogas, siempre según la Nacional.

Una vez concluidas las diligencias previas y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, el pasado 10 de diciembre se llevó a cabo el operativo policial. Durante el registro domiciliario se intervinieron, según datos facilitados por la Policía Nacional: 14 gramos de cocaína, repartidos en 140 dosis preparadas para su venta, además de dinero en efectivo, básculas de precisión, útiles para la elaboración de la droga, teléfonos móviles, un ordenador portátil y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

Asimismo, se localizó una gran cantidad de artículos de supermercado —productos de alimentación, limpieza y perfumería— que eran entregados por consumidores a cambio de droga y que procedían de hurtos y robos cometidos en distintos hipermercados. Estos productos, precisaron, fueron devueltos a sus legítimos propietarios tras ser reconocidos como sustraídos.

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para la prevención y persecución de este tipo de delitos y reitera su compromiso de atender y comprobar de manera exhaustiva cualquier información que contribuya a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.