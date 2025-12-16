David Menéndez, Ciudadano Ejemplar: "Castrillón es mi casa, agradeceré el reconocimiento cantando"

David Menéndez es barítono, natural de Castrillón y desde hace unos días es oficialmente Ciudadano ejemplar del séptimo concejo asturiano en población y avalado por unanimidad de la Corporación municipal. David Menéndez ha impartido días en Avilés clases magistrales de su especialidad, el canto, en el conservatorio Julián Orbón. Horas antes de que inicie su labor en el centro municipal de La Ferrería atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-El otro día en el Pleno municipal, la Corporación acordó por unanimidad que va a ser Ciudadano Ejemplar .

-Sí, de hecho, ya me han nombrado. En el pleno del pasado viernes 28 de noviembre.

-Pero no aún no se ha convocado acto formal .

-Digamos que a nivel técnico, una vez que lo proponen los grupos políticos del Ayuntamiento, votan y entonces, ya está. Otra cosa es que, como el día 28, en el momento que estaban hablando de mí en el Pleno, yo estaba sobrevolando la Cordillera Cantábrica para llegar a Asturias. Entonces no hubo ocasión de que yo pudiera estar en ese nombramiento. Y entonces yo lo que les propuse era otra cosa.

-Cuente.

-Creo que me van entregar un diploma y el próximo día 17 a partir de las 19.00 horas estaré presente en el Ayuntamiento. Sería un acto oficial en el que yo esté presente.

-¿Y cantará?

-Pues sí, cantaré, cantaré. No era una condición indispensable, pero digamos que, bueno, pues qué mejor manera. Digamos que el hecho de que yo sea cantante es fundamental para que pueda pues viajar por el mundo y llevar un poco el nombre de Castrillón allá donde voy. Digamos que el motivo fundamental de este nombramiento es ese. La mejor manera de agradecer aparte de que pueda decir unas palabras, es cantar. Entonces, bueno, pues les propuse una cosa sencilla, no un concierto, ni mucho menos, pero bueno, habrá unas palabras, me darán un diploma y he pedido que colocaran un piano en el hall del ayuntamiento y con mi pianista, vamos a cantar un poquito. Será un acto abierto para que la gente que pase por allí se pare a escuchar.

-Le dan un reconocimiento en su concejo. ¿Qué significa Castrillón?

-Castrillón es mi casa. Hace años que estoy fuera, tengo mi residencia habitual en Valencia pero yo me fui a Valencia a vivir porque me fui a estudiar y luego ya me quedé allí y digamos que monté mi cuartel general en Valencia pero no podemos olvidar que yo tengo a toda mi familia aquí. Mis padres, mis tíos, mi hermana, todos viven aquí, en San Martín. Mi hermana vive en Avilés pero el resto vive en Castrillón, es donde crecí, es donde empecé a dar mis primeros pasos, es donde me formé en el colegio, en el instituto. Es la base que ha hecho que yo pudiera continuar y pudiera meterme un poco en este mundo, pues ha sido en Castrillón. El hecho de que aquella gente que te ha visto crecer y no solamente a nivel físico sino a nivel artístico y que te ha visto desde que empezaba así hacia mis primeros conciertos o cantaba en el coro de la iglesia o cantaba los villancicos en el coro del colegio, pues bueno, pues han visto mi carrera, el desarrollo de mi carrera y que me lo reconozcan es un honor.

-Eso le iba a decir, que este tipo de reconocimientos suelen ser un honor para las personas que lo reciben

-Evidentemente . Siempre me he sentido muy apreciado y querido en Castrillón, siempre que he ido durante todos estos años, además he estado impartiendo un curso de verano en el Valey, el año pasado no se hizo porque el edificio está en obras y está en stand-by, pero vamos, con visos de volver siempre que se pueda. Siempre he contado, yo creo, con el cariño de la gente, además de la gente de la calle que te reconoce, que te saluda. Ya en su día también me nombraron pregonero de la fiesta y para mí, bueno, pues eso siempre es una alegría y sobre todo ya no tanto por la satisfacción, por el orgullo del Ayuntamiento, sino porque me da la posibilidad al final de estar en casa, de ver a la gente, de que la gente me vea y eso es uno de los motivos principales por los que yo entendí que lo que tenía que hacer era agradecer cantando aquello tan bonito que me ofrecen.

-Me han contado que es una persona que siempre está dispuesta a colaborar.

-En las que yo veo que puedo participar y que además mi presencia en un momento determinado para organizar o para lo que sea puede ser interesante pues yo siempre digo que sí siempre y cuando esté dentro un poco de mis posibilidades.

-Lleva años en este mundo y con un currículum importante . Lo tengo delante y observo, por ejemplo, sus actuaciones en el teatro Bolshoi de Moscú, donde hizo "Fígaro".

-En el Teatro Bolshoi digamos yo he tenido una relación muy estrecha hasta, bueno, los últimos acontecimientos evidentemente hacen que los cantantes extranjeros estemos un poco bloqueados allí. Pero yo debuté allí en el 2017 y desde entonces he ido casi todas las temporadas incluso justo después del covid incluso en estos momentos que estamos viviendo pues por ejemplo mi último "Fígaro" que canté allí fue en la Navidad de 2023. Hace dos años por estas fechas yo estaba en Moscú con todo lo que implicaba viajar fuera de Europa, con un bloqueo económico que te impedía cosas tan básicas como que funcionara tu tarjeta de crédito para poder pagar. He hecho varias cosas en el Bolshoi.

-¿Y después?

-Por desgracia he cambiado la dirección del teatro y yo tenía varios contratos firmados allí pero al cambiar la dirección del teatro se cancelaron porque decidieron que de momento solo iban a contar para la temporada con cantantes rusos, espero que esto cambie y poder volver. Posiblemente sea el español que más veces ha cantado en el Bolshoi

- ¿Cómo está el mundo del canto actualmente? Parece ser que hay cierto impulso en los últimos años.

-Creo que se dan dos cosas: una buena y una mala. La buena es que está saliendo gente muy buena, muy preparada. Las artes ya van teniendo un espacio a nivel social importante. Digo esto porque yo recuerdo que la típica pregunta era: ¿vas a estudiar música o vas a estudiar canto y qué más?. Ahora realmente tanto a nivel educativo como a nivel social las artes en general y la música en concreto. El nivel de preparación es excelente y España es un sitio donde la gente se forma a nivel musical bastante bien luego la parte vocal por mis manos pasa mucha gente de muchos sitios que no tienen la capacidad y que podría estar haciendo muy buena labor pedagógica pero que cuando se profesionaliza a lo mejor no les apetece o no tienen esa inquietud pedagógica. Yo desde que empecé a aprender, empecé a enseñar casi a la vez que aprender.

-Explíquese.

-Dirigía el coro joven de Castrillón y enseñaba a los chavales técnicas de respiración y lo que yo iba aprendiendo. La gente que podría tener una muy buena formación para dedicarse a enseñar no lo hace y hay un poco de escasez en ese sentido y luego sí que es verdad que vivimos una época bastante de bonanza a nivel de los teatros en los que hacían repartos jóvenes en los que la gente joven no podía hacer cosas. Hubo ahí atrás un momentito de bache y ahora parece que vuelve otra vez a surgir hay proyectos como el proyecto Crescendo del Teatro Real o el proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela y en Valencia está el centro de perfeccionamiento de Plácido Domingo. Ya empieza a moverse un poquito más para que la gente que empieza a venir detrás de nosotros tenga espacios donde mostrarse, donde cantar, donde hacerse conocido.