Editan un mapa y material didáctico sobre la toponimia de Avilés

Avilés quiere recuperar su toponimia tradicional. Así lo anunció ayer la edil de normalización llingüística, Ana Solís, que presentó el proyecto "Ñeru", que recoge el trabajo de las editoriales Acuto Xuegos y Nenyuri y el ilustrador Cuinchi, para el fomento y la normalización de la toponimia del concejo, con acciones centradas en los niños y adolescentes. "Ñeru" cuenta con un mapa de Avilés con una tirada de mil ejemplares, además de material didáctico 6.º de primaria y de los primeros años de ESO consistente en una carpeta con el mapa toponímico además de crucigramas, curiosidades y una breve biografía de autores avilesinos.

La distribución de los materiales se hará a sitios oficiales del concejo, a las asociaciones de vecinos y vecinas, comercio avilesino y centros educativos.