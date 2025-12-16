La Escuela de Arte de Avilés tira de calefactor ante "otro fallo" del sistema de climatización

Hace frío en el edificio que la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias de la calle Estibadores, en el polígono de la ría, donde imparten los estudios de Conservación y Restauración. Docentes y alumnado son como Fuenteovejuna, "todos a una", porque además todos sufren que el "climatizador esté estropeado una vez más". Hay aulas que marcan 12 grados centígrados, otras 14 y al profesorado y pupilos no les queda otra que usar el anorak. "Cada dos años el sistema falla por un problema electrónico y lo que ocurre es que en invierno pasamos frío y en los últimos meses del curso que hace mucho sol, pues mucho calor", protestan. "Es un sistema, dicen, eficiente, pero no lo debe ser mucho", bromean.

Hay aulas que para intentar calentar el ambiente no les queda más remedio que enchufar un calefactor que permite que suba la temperatura hasta los 16 grados "pero aún así hace frío", lamentan. Así ocurre en el aula donde un grupo asiste a la clase de Sistemas de impresión y de grabado. En las aulas del primer piso, se notan menos las altas temperaturas, sin embargo en la planta baja es otra cosa. Es más, la sensación térmica dista poco del exterior.

Otro de las cuestiones que preocupa a la comunidad educativa de la ESAPA son las obras de la segunda fase. No por el desarrollo de los trabajos en sí con lo que están contentos y esperanzados, sino por los ruidos derivados de los movimientos de la maquinaria que por el momento está acondicionando el terreno antes de la construcción del nuevo edificio anexo.

Por eso, hay algunas voces que plantean trasladar las clases teóricas al otro margen, con vistas al Centro Niemeyer, para así aminorar las molestias que suelen producir cualquier tipo de obra, que va para largo, tiene un plazo de más de un año y acaba de comenzar.

La actuación en sí se ha centrado hasta la fecha en la preparación del terreno del antiguo parking, donde se prevé la construcción de los talleres. Actualmente, la empresa adjudicataria se encarga de eliminar la antigua escalera de emergencia para allanar el terreno para la futura unión de ambas sedes, la de Diseño que aún está ubicada en el palacio de Camposagrado y la actual sede del Pepa. También docentes y alumnado confían en una pronta solución a la pasarela que prevé unir Avilés con la ESAPA, que cuenta con 200.000 euros en el presupuesto regional.