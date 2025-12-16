Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La flota cantábrica estalla por el recorte de cupo para la xarda y clama: "Es un cierre técnico"

El presidente de la Federación de Cofradías de Asturias advierte: "Llegaremos hasta donde haga falta porque la situación que se plantea es catastrófica"

Dos arrastreros en una jornada de pesca de xarda, en una imagen de archivo. | R. S.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

La flota asturiana afronta una de las peores marejadas que se recuerdan, y esta vez sin olas. El último reparto de cupos aprobado por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea deja al sector pesquero en una situación límite. Tímidamente aplauden que se mantenga el cupo de merluza. "Para nosotros es una especie primordial", dicen. Pero hay más quejas que vítores: por el abadejo, por ejemplo, con una reducción de la cuota del 13 por ciento. "Llevamos ya tres años con problemas y es una especie muy importante para el sector", afirma Adolfo García, presidente de la Federación Asturiana de Cofradías de Pescadores. El mayor lamento es por la xarda.

La disminución en más de un 70 por ciento del cupo de la xarda trae de cabeza a la flota asturiana. "Esto es un cierre técnico; que no nos engañen. Nosotros somos conscientes de que la pesquería de caballa no está en su mejor momento, pero creemos que esta no es la solución", apunta García.

Se explica: "Los países que más se benefician de la pesquería son de fuera de la Unión Europea, como las Islas Feroe o Irlanda, que se asignan sus propios cupos de pesca y, a mayores, carecen de mecanismos de vigilancia". De ahí que, a juicio del presidente de la Federación de cofradías, la solución de reducir los cupos de caballa "no va a ser práctica para la mayoría de la pesquería".

García asegura que el impacto de la reducción del cupo de xarda será generalizado, ya que afecta a toda la flota asturiana. Incluso aquellos barcos que no se dedican directamente a esta pesquería se verían perjudicados, al verse obligados a desplazarse a otras capturas, lo que repercute en el conjunto del sector pesquero. "Nos afecta a todos, completamente", subraya.

Ante esta situación, García avanza que ya han tenido reuniones a nivel interfederativo. "Desde la Federación Asturiana aseguran que se adoptarán las conclusiones oportunas", precisa. García incide en que los asturianos llegarán "hasta donde haga falta" para paliar esta situación que aventura como “catastrófica”.

El director general de Pesca, Francisco González, destacó ya el domingo que al Principado le "preocupa sobremanera" la reducción del 79 % en la xarda, una especie clave para la rentabilidad de la flota y que afectará especialmente a la actividad de las lonjas.

