Guerra a las placas del franquismo en Avilés: el Ayuntamiento obligará a las comunidades a retirar lo símbolos de la dictadura (o les pasará la factura de hacerlo)

Comenzó siendo una sugerencia, pero acabará siendo una obligación. El Ayuntamiento de Avilés intensificará este 2026 su lucha contra los símbolos franquistas que aún perduran en Avilés. Por ello, tal y como ha avanzado esta mañana la concejala de Memoria Democrática, Vivienda, Consumo y Normalización Lingüística, Ana Solís (IU), el Consistorio remitirá una notificación obligando a entidades, comunidades de vecinos y personas físicas que tengan algún tipo de enseña en sus propiedades a su eliminación. "Si no lo hacen, lo haremos nosotros de manera subsidiaria, pasándoles luego la factura", ha advertido la edil durante la presentación de los presupuestos de sus concejalías, en los que destaca un incremento del 21,32%, alcanzando los 2,6 millones de euros, en la asignación de la Fundación San Martín, o el aumento del 52% en el presupuesto del servicio de normalización lingüística, que asciende a 44.020 euros.

La Fundación San Martín, eje central en Vivienda

En las partidas que manejará Solís, el grueso se lo llevará la Fundación San Martín, que cuenta con un presupuesto de 2.596.560,02 euros, un 21,32% más que el ejercicio pasado. "Es fundamental para la gestión de la vivienda", señaló la edil, que destacó el trabajo efectuado por los dos ediles de IU -ella y Agustín Medina, al frente de Servicios Sociales y Cooperación- en lo que va de mandato. "Nuestra labor es de gran relevancia, y se traduce, por ejemplo, en las consultas hechas a la ciudadanía que han dado forma al Plan de Barrios o las políticas de Vivienda", resaltó Solís, que en este último aspecto, el de la Vivienda, dijo que IU ha logrado que se pase "de la imaginación, a la acción".

¿Y a qué se destinará el presupuesto de la Fundación San Martín? A reforzar el programa Avilés Alquila, que Solís destacó que ya ha firmado 182 contratos de alquiler, "lo que supone un incremento en la actividad del 300% respecto a 2023"; el programa de ayudas al alquiler, que dispondrá de un presupuesto de 530.000 euros, y en el que se benefician "en torno a 390 familias"; o las ayudas de emergencia, "para aquellas familias que necesitan una ayuda puntual para pagar el alquiler o la letra de la hipoteca",

"Entre la vivienda pública que se va a construir en Avilés, la declaración de zonas tensionadas, el programa autonómica Alquilámoste... En cuestión de dos o tres años tiene que empezar a verse un cambio en el mercado de vivienda de Avilés", auguró Solís.

Una Junta Arbitral para Consumo

El área de Consumo, que también gestiona Solís, dispondrá de un presupuesto de 17.400 euros, a los que hay que sumar 28.636,45 euros procedentes de subvenciones de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, así como del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La dotación del Gobierno Central se destinará a poner en funcionamiento una Junta Arbitral para la resolución extrajudicial de conflictos mediante laudo arbitral, una opción que ofrece las mismas garantías jurídicas que una sentencia. Esta propuesta dispondrá de 3.800 euros. Asimismo, se efectuarán iniciativas en centros educativos y "se pondrá en marcha un protocolo de actuación para denuncias ante la Policía Local de aquellos locales en los que no hay hojas de reclamaciones a disposición de los clientes".

La Casa Pedregal y las placas del franquismo, claves en Memoria histórica

En el área de Memoria Democrática, Solís gestionará un presupuesto de 20.000 euros. La previsión de la edil es que durante este 2026 se nombre a la Casa Pedregal como lugar de la memoria, se lleve a cabo la reparación del personal y cargos públicos del Ayuntamiento depurados por el franquismo, se señalicen los lugares más relevantes de la ciudad relacionados con la represión de la dictadura y la guerra civil -"nuestra intención es señalizar bien la fosa del cementerio y que sea un asunto con presencia en el Museo de Historia Urbana"- y se termine de retirar la simbología franquista. "Ya se hizo una petición amistosa de retirada, y algunas comunidades eliminaron las placas relacionadas con la dictadura. Pero ahora obligaremos a hacerlo y, en caso contrario, se hará de manera subsidiaria", aclaró Solís, que también tiene entre sus planes la digitalización y publicación del archivo municipal, entre los años 1936 y 1945.

Una apuesta por fomentar el asturiano desde la Feria de Muestras

En cuanto a la Normalización Lingüística, contará con 44.020 euros, de los que 28.400 euros procederán de las arcas autonómicas. Se emplearán para iniciativas en centros escolares, la presencia del asturiano en el stand municipal de la Feria de Muestras o la recuperación de personajes y tradiciones avilesinas.