IU demanda que abra el parking del Niemeyer esta Navidad "gratis y con horario ampliado"

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Avilés, Agustín Medina, pidió ayer "con motivo de la inminente celebración de las fiestas navideñas y dado el previsible aumento de la afluencia de personas al centro de Avilés" la "inmediata" apertura del parking subterráneo del Centro Niemeyer "de forma gratuita y con un horario ampliado durante todo el periodo navideño". La petición, afirmó Medina, ya está en conocimiento del Patronato.

"Esa apertura gratuita y con un horario amplio del parking del Centro Niemeyer durante el periodo festivo supondría un beneficio directo para la ciudadanía ya que facilitaría el acceso al centro urbano en días de gran afluencia y la movilidad urbana, reduciendo la congestión de tráfico". También sería beneficioso, a su juicio, para el comercio local, la hostelería y las actividades culturales de ocio.

El portavoz de IU recordó que el Gobierno regional adquirió hace ahora un año la propiedad del parking subterráneo del Centro Niemeyer tras comprárselo a Sepides por un importe de 3,2 millones de euros. En abril de este año, la Fundación Niemeyer se hacía con la gestión demanial del aparcamiento y se iniciaban los contactos para la cesión de su explotación al Ayuntamiento. "Una vez completada esa cesión se daría cumplimiento a uno de los puntos clave del Acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE, IU y Podemos: la realización de las acciones necesarias para que el Ayuntamiento de Avilés pueda gestionar a través de Ruasa el aparcamiento del Niemeyer", dijo.

Burocracia

Y agregó: "Desde izquierda Unida siempre hemos trabajado con el objetivo de que en 2025 se pudiera culminar el proceso administrativo para la cesión al Ayuntamiento de la gestión del parking a fin de que éste pudiera ser abierto al público en verano o, como muy tarde, en Navidad. Lamentablemente, el contrato que se debe subscribir entre la Fundación Niemeyer y Ruasa se está demorando, por razones de índole administrativo, mucho más tiempo de lo que sería razonable. Lo que provoca que, un año después de su adquisición, el aparcamiento continúe funcionando a medio gas, con un horario de apertura muy restringido vinculado a la programación del centro".

Con todo, Medina insta ahora a la Fundación Niemeyer a que habilite "de manera inmediata, por medios propios, o en colaboración con Ruasa, la apertura gratuita del parking subterráneo del Centro Niemeyer garantizando un horario amplio, claro y debidamente comunicado a la ciudadanía". Se trata, concluyó el portavoz de IU en Avilés, "de una medida razonable y socialmente útil, que contribuiría a mejorar la movilidad urbana, a dinamizar la actividad económica y a reforzar el carácter abierto y accesible del Centro Niemeyer y de la ciudad de Avilés en unas fechas tan especialmente señaladas".