IU denuncia que el gobierno carga sobre los hogares la tasa de basuras
La coalición propone bonificaciones para quienes compostan o separan bien la orgánica
M. M.
Izquierda Unida denuncia que la modificación de la tasa de basuras del PP carga sobre los hogares el coste que exime a empresas y hostelería. La coalición ha presentado una reclamación formal contra la modificación de la ordenanza, aprobada por el gobierno municipal del PP con el apoyo de Vox, al considerar que el modelo propuesto para financiar el servicio de recogida de residuos es injusto, arbitrario, contrario a la Ley de Residuos y al principio de "quien contamina paga".
"El gobierno municipal ha diseñado una ordenanza que carga todo el incremento necesario para cubrir el coste del servicio sólo entre los hogares y los supermercados, ‘congelando’ las tarifas de profesionales, empresas y hostelería, sectores que generan un volumen muy superior de residuos orgánicos y resto", subrayó la edil Mar González.
El resultado, aseguran desde IU, "y según demuestran los propios informes municipales", es "una transferencia directa de más de 94.000 euros desde los hogares hacia sectores empresariales exentos de la subida. Mientras tanto, las viviendas verán incrementos superiores al 50 %, lo que supone una subida media anual de algo más de 80 euros por vivienda". La reclamación de IU advierte que el reparto decidido por el PP y Vox "incumple el artículo 11 de la Ley de Residuos, que exige que las tarifas reflejen el coste real de la gestión y que se apliquen criterios objetivos vinculados a la generación de residuos".
Y abundaron desde las filas de IU que el expediente evidencia que la decisión del gobierno municipal no se basa en criterios económicos ni ambientales, "sino en una instrucción política previa que ordenaba excluir a ciertos sectores del reparto del déficit". La coalición propone soluciones compatibles con la ley y socialmente más justas, como repartir el coste entre todos los epígrafes en función de su generación real de residuos; además de introducir bonificaciones ambientales reales para quienes compostan o separan bien la orgánica.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés
- Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios