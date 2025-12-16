IU denuncia que el gobierno carga sobre los hogares la tasa de basuras

Izquierda Unida denuncia que la modificación de la tasa de basuras del PP carga sobre los hogares el coste que exime a empresas y hostelería. La coalición ha presentado una reclamación formal contra la modificación de la ordenanza, aprobada por el gobierno municipal del PP con el apoyo de Vox, al considerar que el modelo propuesto para financiar el servicio de recogida de residuos es injusto, arbitrario, contrario a la Ley de Residuos y al principio de "quien contamina paga".

"El gobierno municipal ha diseñado una ordenanza que carga todo el incremento necesario para cubrir el coste del servicio sólo entre los hogares y los supermercados, ‘congelando’ las tarifas de profesionales, empresas y hostelería, sectores que generan un volumen muy superior de residuos orgánicos y resto", subrayó la edil Mar González.

El resultado, aseguran desde IU, "y según demuestran los propios informes municipales", es "una transferencia directa de más de 94.000 euros desde los hogares hacia sectores empresariales exentos de la subida. Mientras tanto, las viviendas verán incrementos superiores al 50 %, lo que supone una subida media anual de algo más de 80 euros por vivienda". La reclamación de IU advierte que el reparto decidido por el PP y Vox "incumple el artículo 11 de la Ley de Residuos, que exige que las tarifas reflejen el coste real de la gestión y que se apliquen criterios objetivos vinculados a la generación de residuos".

Y abundaron desde las filas de IU que el expediente evidencia que la decisión del gobierno municipal no se basa en criterios económicos ni ambientales, "sino en una instrucción política previa que ordenaba excluir a ciertos sectores del reparto del déficit". La coalición propone soluciones compatibles con la ley y socialmente más justas, como repartir el coste entre todos los epígrafes en función de su generación real de residuos; además de introducir bonificaciones ambientales reales para quienes compostan o separan bien la orgánica.