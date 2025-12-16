Natalio Grueso, entregado a las autoridades españolas, ingresa en la cárcel de Badajoz

El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, llegó este lunes a España. El dramaturgo, que llevaba más de dos años fugado de la justicia, ha entrado en territorio español desde Portugal, donde fue detenido el pasado día 4 de diciembre, por la provincia de Badajoz. Las fuerzas del orden se decantaron así, frente al avión, por la primera alternativa: trasladar a Grueso por carretera al Centro de Cooperación Policial y Aduanera en Badajoz para que las policías españolas se hicieran cargo del huido de la justicia.

El dramaturgo que, según su abogado, presentaba problemas de salud, fue sometido a un chequeo en la enfermería de la prisión de Badajoz, donde duerme desde anoche. Y está bien de salud, afirma su representante legal, Francisco Miranda, del despacho Vox Legis. Ahora, queda a instancias de instituciones penitenciarias su próximo traslado a Madrid, a la cárcel de Soto del Real, tras su entrega, ayer, a las autoridades españolas.

En 2020, el exdirector general del Niemeyer fue condenado a cinco años por el delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil y oficial, y tres años más por el delito continuado societario. Eso ocurrió el 25 de junio, y la sentencia fue firme el 6 de abril de 2023. Aproximadamente un mes después, Grueso–quien dirigió el centro cultural entre 2007 y 2012– solicitó el indulto al Ministerio de Justicia a través de la División de Derechos de Gracia y otros derechos de la Subsecretaría de Justicia.

A continuación, la defensa del exdirector del Niemeyer solicitó a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias la suspensión de la entrada en prisión de Natalio Grueso a la espera de que se resolviera el indulto. Una solicitud que fue denegada el 13 de julio de 2023 y contra la que el abogado del exgestor cultural presentó recurso de apelación. Se rechazó.

Así que el 31 de julio de ese año la Audiencia ofició a la Policía Judicial para el "inmediato ingreso en prisión del penado".

Grueso huyó. Estuvo en paradero desconocido más de dos años. Hasta el pasado día 4. Estaba en la isla de Culatra, a unos pocos kilómetros de distancia del municipio de Olhâo, en el distrito de Faro, en el Algarve.

Un día después fue puesto a disposición de un tribunal de Évora, donde dio su conformidad para ser entregado a las autoridades españolas, lo que permitió agilizar los trámites.

La sentencia por la que fue condenado el exdirector del Centro Niemeyer Natalio Grueso ratificó como hechos probados que Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral "disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer". Durante su fuga, mantenía "un perfil bajo y discreto" en la localidad pesquera de Olhão, en el Algarve portugués, al sur del país, informaron desde la Dirección General de la Guardia Civil. El Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado difundió a finales de la semana pasada un vídeo donde se puede apreciar cómo Natalio Grueso estaba haciendo vida normal, ajeno a la operación policial que se iba a poner en marcha minutos después para su arresto. Estaba tomando un vino y leyendo en su tableta cuando los agentes hicieron acto de presencia en el local de hostelería donde se encontraba.