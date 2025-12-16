Podemos, de la negociación de las cuentas: "Estamos en un tira y afloja"

"Estamos con nuestro tira y afloja", manifestó ayer David García, portavoz de Podemos en Avilés, al ser preguntado por el avance (o no) de la negociación del presupuesto. Se explicó: "Estamos a la espera de respuestas", dijo.

Podemos presentó días atrás una amplia batería de propuestas para incluir en el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno local –PSOE e IU–, el más alto de la historia, que llega a los 92,29 millones de euros. Algunos ejemplos: que la empresa municipal de servicios auxiliares asuma a los conserjes y ordenanzas que ahora trabajan para una subcontrata, acudir a los planes autonómicos e empleo, reactivar el desarrollo de La Llamosa o ampliar a los barrios del sur la declaración de zona tensionada, como ya informó este diario.

Los dos votos se antojan claves para que PSOE e IU puedan sacar adelante las cuentas. Estas negociaciones no podrán dilatarse más allá del día 17 de este mes, fecha límite para presentar enmiendas al proyecto presupuestario.