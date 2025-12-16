De Netflix a rodar el videoclip de su grupo favorito: el sueño cumplido de Nacho Campa

"Imagínate tener de clientes a tus ídolos. Era un sueño que nunca pensé que pudiese cumplir, pero lo hice". El avilesino Nacho Campa es animador de cine de dibujos animados. Trabaja en Madrid, para una productora que hace películas para Netflix, y es un gran aficionado a la música celta. Hace unos meses tuvo la "ocurrencia" de enviar un mensaje por Instagram a su banda favorita, los escoceses "Tide Lines", ofreciéndoles sus servicios para rodar un videoclip. Hoy ese vídeo roza las 10.000 reproducciones en YouTube en menos de un mes.

Campa trabaja para Skydance Animation, la división de animación del gigante Paramount Pictures. Ha trabajado en proyectos tales como "Hechizados" ("Spellbound"), de Vicky Jenson, la reconocida directora de "Shrek" –"una de las más grandes de la historia en este mundo"– y más recientemente lo ha hecho en "Swapped", otra ficción animada que se estrenará este 2026, también en el gigante del streaming.

Próximo objetivo

"Aquí soy un animador más y, dentro de la animación, mi ambición es llegar a ser director. Para ello, busco otros proyectos que me puedan aportar un poco más de libertad creativa", explica Campa al otro lado del teléfono, desde Madrid.

Esa es una parte del camino de esta historia. La otra comienza con el Nacho Campa adolescente que se fue a estudiar inglés a Irlanda. Allí se enamoró de la música celta, un género que siempre le había gustado. Comenzó a escuchar más y más grupos con raíces folclóricas y fue saltando de cantante en cantante, de banda en banda, hasta que, por azares del algoritmo, llegó a "Tide Lines". "Escuché una canción, me gustó, la guardé, y el resto es historia", resume el avilesino, de 25 años.

Detalle del videoclip / N. C.

Banda de cabecera

Esa historia que hace el resto es que "Tide Lines" encabeza cada año su "Wrapped" de Spotify y que ya ha hecho varios viajes a Escocia para escucharles. "Aquí no son muy conocidos. El número de fans que tienen en España es ridículo, pero allí llenan teatros", asegura.

Tras uno de esos viajes a ver a su banda de cabecera, y seguramente aún embriagado por la emoción del concierto, Campa decidió contactar con los escoceses. "Les mandé un mensaje por Instagram presentándome, mandándoles mi currículum y ofreciéndoles mis servicios para grabar un videoclip. Pero no me contestaron. Me dejaron en visto", recuerda con humor el cineasta.

Y este es el punto en el que los dos caminos de Campa se unen, como cuando dos subtramas de una película confluyen para sorpresa del espectador. "A los meses me escribieron. Me explicaron que no me habían contestado primero porque estaban de gira y querían hablar conmigo tranquilamente. Hicimos varias reuniones, me explicaron que querían hacer un vídeo con los subtítulos de la letra de la canción, negociamos los detalles y nos pusimos a ello", explica el avilesino.

Vídeo ambientado en Escocia

El resultado es un vídeo de animación ambientado en las islas Hébridas, de donde son originarios los "Tide Lines", en el que un hombre "va buscando algo por unos acantilados". "Es una historia muy personal de los componentes de la banda con un amigo, que prefiero no compartir, porque entiendo que es algo privado. Es también un homenaje a su tierra y sus raíces", relata Campa del vídeo, en el que tienen gran importancia las auroras boreales. "Salen justo en el punto en el que la letra de la canción cambia el inglés por el gaélico. También, las auroras boreales representan a los seres queridos en la mitología escocesa", resume.

El resultado de este trabajo ya acumula 10.000 reproducciones en YouTube. "No es una gran cifra, pero hay que tener en cuenta que ‘Tide Lines’ no es un grupo popular que pueda hacer las cifras de otros artistas", apunta el cineasta, que reconoce estar viviendo en una nube. "Estoy encantado con el resultado. Conocer a tu grupo favorito, trabajar para ellos y además ganar dinero… ¿Qué más se puede pedir?", afirma el avilesino, sobre el final feliz de esta historia, que como buen ‘blockbuster’ casi seguro tendrá segunda parte: "Tanto ellos como yo quedamos muy contentos con el trabajo, así que sí, es probable que haya algún vídeo más".