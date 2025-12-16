El PP de Avilés plantea una enmienda total a las cuentas locales: "El documento presentado pretende convertir 92 millones en un acto de fe", dice Llamazares

El Partido Popular presentará por primera vez en Avilés una enmienda a la totalidad al anteproyecto de presupuesto municipal para 2026. Así lo avanzó ayer la portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares, que consideró que el documento presentado por el equipo de gobierno "pretende convertir un presupuesto de más de 92 millones de euros en un acto de fe, sustentado en anuncios, nombres grandilocuentes y partidas genéricas sin compromisos presupuestarios reales".

Llamazares advirtió de que "gestionar 92 millones de euros de dinero público exige rigor, planificación y responsabilidad. No se puede gobernar pidiendo confianza ciega ni trasladando a los vecinos la obligación de creer que las inversiones municipales se harán si ni siquiera aparecen claramente identificadas en el presupuesto municipal".

Hizo mención, por ejemplo, al plan de barrios, en el que el gobierno local quiere inyectar 36 millones de euros para ejecutar diferentes proyectos con el horizonte en 2031. "Es marketing político, no un plan real", afirmó, y se explicó: "Lo que hay es un plan de marketing político: cambiar el nombre a partidas de siempre para intentar venderlas como algo nuevo. Eso no es planificar, es hacer propaganda política, y además supone utilizar a los vecinos como comodín electoral".

Los populares criticaron que "no se puede gobernar desde la propaganda ni pedir a los vecinos un acto de fe, ni utilizar las necesidades reales de los barrios como reclamo electoral en un contexto claramente preelectoral". "Cambiar el nombre no cambia la realidad, y los vecinos saben perfectamente distinguir entre un plan serio y un simple eslogan", recalcó Llamazares.

Junto a la enmienda a la totalidad, ahora en fase de redacción, como avanzó Llamazares, el Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado un paquete de enmiendas de concreción y compromiso presupuestario al anteproyecto de presupuesto 2026 "con el objetivo de convertir los anuncios del gobierno en compromisos reales y verificables".

Estas enmiendas, aclaró Llamazares, no suponen un aumento del gasto ni alteran el equilibrio presupuestario, "sino que desagregan partidas genéricas para crear aplicaciones presupuestarias específicas, identificando actuaciones concretas, barrios determinados y destinos claros de los fondos públicos". "Un presupuesto municipal no es un folleto publicitario. Es un documento jurídico. Cada euro debe tener un destino concreto y una responsabilidad política asociada", dijo la popular.

El PP de Avilés advirtió en rueda de prensa "de que la acumulación de partidas genéricas, conceptos indeterminados y planes sin respaldo presupuestario real convierte el anteproyecto en un documento opaco, poco fiable y alejado de las necesidades reales de la ciudad".

"Si el gobierno municipal está seguro de que va a ejecutar las inversiones anunciadas, debería ser el primero en aceptarlas con nombre, barrio y aplicación presupuestaria propia. Lo contrario es pedir a Avilés un acto de fe con 92 millones de euros", concluyó Esther Llamazares.

El Grupo Municipal del Partido Popular reiteró de esta forma su compromiso con un presupuesto riguroso, transparente y respetuoso con los vecinos, en el que las inversiones prometidas se traduzcan en hechos y no en titulares.