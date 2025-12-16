El Puerto de Avilés aprueba inversiones por más de 4 millones y relanza la rehabilitación del faro

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés aprobó ayer la adjudicación de obras que superan los 4 millones de euros y la licitación —por segunda vez tras quedar desierta la primera— de las obras de conservación y rehabilitación del faro de Avilés, presupuestadas en 1,6 millones de euros.

Por partes. El Puerto de Avilés inyectará algo más de 3 millones de euros a la adecuación de infraestructuras de abrigo del Puerto de Avilés (fase II). La previsión es que la actuación ya adelantada por LA NUEVA ESPAÑA comience el próximo febrero con un tiempo de ejecución de ocho meses. En este caso se pretende reforzar el llamado manto del dique con bloques de hormigón en masa, lo que supondrá la fabricación de unos 438 grandes bloques de hormigón de entre veinte y setenta toneladas.

Estos bloques se fabricarán y almacenarán durante el invierno y primavera del año 2026 y cuando las condiciones de la mar lo permitan se procederá al traslado, reposición y colocación de los bloques de hormigón que forman el manto principal del cuerpo y morro del dique.

Dique de abrigo del Puerto de Avilés, en una imagen de archivo. / MARA VILLAMUZA

También se reparará el pavimento del dique, que actualmente presenta diferentes deficiencias que deben corregirse con hormigón en masa “para evitar afectar a la superestructura y permitir el paso de vehículos rodados a lo largo de todo el dique para realizar tareas de mantenimiento de la baliza del morro o del propio dique”. Detrás de esta inversión están los temporales marítimos, relacionados, dicen desde la Autoridad Portuaria, con el cambio climático: “Ocasiona que los tamaños de los bloques proyectados en el refuerzo a ejecutar ahora sean mayores que los actuales del dique”.

Muelles comerciales

Otro millón de euros lo destinará el Puerto de Avilés al suministro de 89 sistemas de defensa en los muelles comerciales de la margen izquierda. La adjudicataria de esta actuación ha resultado ShibataFenderTream Spain, S.L., con un plazo de ejecución de diez meses. “La vida útil de este tipo de sistemas de defensa suele situarse, con carácter general, entre 15 y 20 años, dependiendo principalmente del grado de corrosión al que estén expuestos y de la intensidad de los atraques. Así, en este momento es necesario sustituir los sistemas de defensa citados para garantizar la seguridad de las maniobras de atraque de los buques y la integridad de las infraestructuras portuarias. Estas nuevas 89 estructuras se suman a las ocho instaladas en 2023 tras resultar dañadas durante diferentes maniobras de atraque”, explican desde la Autoridad Portuaria, y avanzan: “Con la vista puesta en el año 2030, está previsto actuar sobre 39 sistemas de defensa del muelle de Valliniello, con una inversión estimada en torno al millón de euros”.

Faro de Avilés

Y de nuevo el puerto ha aprobado la contratación de las obras de conservación y rehabilitación del Faro de Avilés por 1,6 millones de euros (hace semanas salió a licitación por 1.350.202 euros y el concurso quedó desierto). “Se han actualizado en un 19% los costes de la actuación para adecuarlos a mercado”, explicaron desde el Puerto.

Se trata de actuar en el edificio del faro, en el anexo y en el entorno. Se trata de una intervención integral sobre el conjunto arquitectónico de este Faro de Avilés que está cofinanciada con Fondos FEDER (60%) a través del IDEA. En el faro de Avilés se prevé restaurar la envolvente, se intervendrá en la señal marítima y se recuperará y reordenarán los espacios en la antigua vivienda del farero. El edificio anexo se reformará también “para convertirlo en un espacio polivalente de actividades abiertas al público y de servicio del conjunto”.