Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destitución CarriónNuevo entrenador Real OviedoInvestigación derribo baterías AvilésBajas emisiones OviedoJorge Ilega, en 10 canciones
instagramlinkedin

El salón de recepciones abre para los donantes de sangre de Navidad

El salón de recepciones abre para los donantes de sangre de Navidad | M. VILLAMUZA

El salón de recepciones abre para los donantes de sangre de Navidad | M. VILLAMUZA

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés se ha transformado en una sala de extracciones muy solidaria: cualquier persona mayor de 18 años y sin problemas de salud puede regalar sangre, estas navidades muy necesaria en los hospitales asturianos y en los bancos de sangre. Se podrá participar en este maratón de donación hasta el viernes en horario ininterrumpido de nueve de la mañana a nueve de la noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
  3. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  4. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  5. La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
  6. Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
  7. La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés
  8. Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios

David Menéndez, Ciudadano Ejemplar: "Castrillón es mi casa, agradeceré el reconocimiento cantando"

David Menéndez, Ciudadano Ejemplar: "Castrillón es mi casa, agradeceré el reconocimiento cantando"

De Netflix a rodar el videoclip de su grupo favorito: el sueño cumplido de Nacho Campa

De Netflix a rodar el videoclip de su grupo favorito: el sueño cumplido de Nacho Campa

La Sinfónica Ciudad de Avilés dará la bienvenida musical a 2026

Podemos, de la negociación de las cuentas: "Estamos en un tira y afloja"

Editan un mapa y material didáctico sobre la toponimia de Avilés

Cena de Navidad del PP de Castrillón

Carreño, Corvera, Gozón y Llanera proyectan un plan periurbano sostenible

Saúl Craviotto y Cohete Suárez participan en "Fundavi en 3D"

Tracking Pixel Contents