El salón de recepciones abre para los donantes de sangre de Navidad

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés se ha transformado en una sala de extracciones muy solidaria: cualquier persona mayor de 18 años y sin problemas de salud puede regalar sangre, estas navidades muy necesaria en los hospitales asturianos y en los bancos de sangre. Se podrá participar en este maratón de donación hasta el viernes en horario ininterrumpido de nueve de la mañana a nueve de la noche.