Saúl Craviotto y Cohete Suárez participan en "Fundavi en 3D"
La actividad se celebrará este jueves y pretende impulsar el deporte inclusivo
"Fundavi en 3D" es el evento anual con el que la Fundación pretende impulsar el deporte inclusivo en el entorno del Día Internacional para las personas con discapacidad. Tendrá lugar este jueves 18 a partir de las 18.00 horas en el Complejo Deportivo Avilés con una serie de talleres y exhibiciones de varios deportes paralímpicos. A continuación, se celebrará un partido de baloncesto en silla de ruedas con arbitraje del árbitro asturiano de la Liga ACB, Iyán González, entre deportistas asturianos de diversas modalidades, como Saúl Craviotto, que participa por tercera vez, el piloto Cohete Suárez, la jugadora del Telecable, María Igualada y el atleta olímpico Iñaki Cañal entre otros. En el otro lado se alinearán los "amigos del deporte inclusivo" como el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés
- Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios