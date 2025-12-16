Saúl Craviotto y Cohete Suárez participan en "Fundavi en 3D"

"Fundavi en 3D" es el evento anual con el que la Fundación pretende impulsar el deporte inclusivo en el entorno del Día Internacional para las personas con discapacidad. Tendrá lugar este jueves 18 a partir de las 18.00 horas en el Complejo Deportivo Avilés con una serie de talleres y exhibiciones de varios deportes paralímpicos. A continuación, se celebrará un partido de baloncesto en silla de ruedas con arbitraje del árbitro asturiano de la Liga ACB, Iyán González, entre deportistas asturianos de diversas modalidades, como Saúl Craviotto, que participa por tercera vez, el piloto Cohete Suárez, la jugadora del Telecable, María Igualada y el atleta olímpico Iñaki Cañal entre otros. En el otro lado se alinearán los "amigos del deporte inclusivo" como el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero.