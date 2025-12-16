La Sinfónica Ciudad de Avilés dará la bienvenida musical a 2026
El concierto se celebrará en el teatro Palacio Valdés y las entradas se pondrán a la venta este jueves con precios entre 10 y 15 euros
La Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés dará la bienvenida al 2026 con el Concierto de Año Nuevo. Será el 1 de enero a las 19.00 horas el teatro Palacio Valdés. La Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés, bajo la dirección del músico avilesino Iván Cuervo, ofrecerá una velada con un repertorio que incluirá obras de zarzuela, vals y poemas sinfónicos.
Las entradas para el Concierto de Año Nuevo estarán disponibles a partir del 18 de diciembre a partir de las 11.00 horas en los canales habituales con precios de entre 10 y 15 euros .
Convertido ya en una tradición de las celebraciones navideñas de la ciudad, el recital lo presentó este lunes Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés, acompañada por Carlos Galán, director del Conservatorio municipal profesional Julián Orbón; Iván Cuervo, director de la Orquesta; Marino Soria, presidente de la Sociedad Filarmónica Avilesina y Rodrigo Rodríguez, representante de Asturiana de Zinc, patrocinador del evento. "Este concierto es para nosotros muy especial. Porque la música y la ciudad de Avilés van de la mano, no en vano nos llaman la ciudad de los músicos. (...) Es también una manera de juntar a antiguos alumnos, que han pasado por el conservatorio y que ahora están teniendo éxito en muchas ciudades y en diferentes orquestas, con profesores del conservatorio, incluso con algún profesor jubilado", destacó Alonso en la presentación del concierto. Y agregó: "Si a esos ingredientes además le sumamos la colaboración de la Sociedad Filarmónica Avilesina, entenderéis que el concierto es redondo".
