La Cámara de Comercio de Avilés alerta sobre la presión fiscal en el Principado: "Nueve de cada diez fortunas se han ido de Asturias"

"Las decisiones sobre las inversiones en la industria avilesina dependen de fuera de Asturias. Y eso está relacionado con la fiscalidad, que conlleva que desde principios de siglo nueve de cada diez fortunas de Asturias se hayan ido de la región". Así lo aseguró este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, en el tradicional brindis navideño con la prensa, celebrado en la sidrería Yumay, que cerrará por jubilación el próximo 31 de diciembre. En el mismo encuentro, el líder de la entidad cameral mostró su preocupación por el aumento de gasto corriente del Principado, principalmente en el capítulo de personal; por la situación geopolítica, con especial atención en las políticas arancelarias; y por la llegada de esperadas inversiones para la gran industria, como la acería de ArcelorMittal o el nuevo horno de Saint-Gobain. Asimismo, y a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, también habló sobre las consecuencias de la investigación por el supuesto pago de comisiones fraudulentas vinculadas a la adjudicación de contratos para el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque: "No tenemos dudas de la regularidad a nivel local y regional. Lo que hace falta es que se investigue y se paguen consecuencias".

González definió el panorama empresarial actual avilesino como un momento de "nubes y claros". El sol entra, a juicio del presidente cameral, por la anunciada inversión para el anillo eléctrico, "base para cualquier proyecto industrial, porque sin energía no hay industria"; la reciente inauguración del centro de I+D+i de Asturmadi; o el previsible desembarco de Fertinagro en el Puerto. "También esperamos que este 2026 sea el de la confirmación del nuevo horno de Arcelor en Avilés", auguró González.

Críticas a la presión fiscal

¿Y por dónde se avecina la borrasca? Fundamentalmente, por la fiscalidad, según González. "Hay una falta de inversión por parte de las grandes familias industriales asturianas. Nuestras inversiones dependen de fuera de Asturias", señaló González, que culpó de esta situación a la presión fiscal en el Principado y advirtió también de que esta situación genera un cierto desarraigo que no beneficia a la región. "A partir de la segunda generación se pierde el sentido de pertenencia. Vamos a pasar a depender de decisiones que se toman en Madrid y no en Asturias", afirmó el presidente de la Cámara, que puso el foco en el modelo industrial y productivo al que debe aspirar la región: "Debemos reflexionar sobre si queremos ser un centro de producción de empresas multinacionales o si queremos ser punta de lanza de proyectos industriales con capital asturiano". Y, sobre esto, una reflexión: "Tenemos que ser consecuentes y dar facilidades para que se pueda invertir desde Asturias hacia el mundo".

En este cielo de nubes y claros dibujado por González, también hay muchas tonalidades grises. Son las preocupaciones de los empresarios locales, entre las que está "la falta de inversión productiva y el aumento de gasto corriente del Principado, especialmente en personal"; el aumento del absentismo, "siendo Asturias la segunda región con la segunda mayor tasa de España, que dobla a la de la zona Euro"; o la situación geopolítica, "que no ayuda a las inversiones".

González se detuvo para mostrar su preocupación por Windar, uno de los grandes motores industriales de la comarca. "En Europa se grava el acero que viene de China, pero no las piezas de acero que ya vienen manufacturadas, como los monopiles (los pilotes gigantes que sostienen las turbinas en la eólica marina). Este es uno de los motivos por los que Windar está sufriendo una ralentización de pedidos en sus instalaciones de Asturias, y esta es una situación que nos preocupa", apuntó el presidente de la Cámara.

Por otra parte, González también ensalzó la labor que se está haciendo desde la Cámara de Comercio de Avilés con las pequeñas y medianas empresas, con programas para fomentar el relevo generacional y asesoramiento ante subvenciones, ayudas o formación.

Investigación en Baterías

Sobre la investigación de la Guardia Civil sobre un posible amaño en el contrato para derribar las antiguas baterías de coque de Avilés, donde está previsto que se levante un parque empresarial, González reconoció que "una noticia así no es positiva" y apostó porque se depuren responsabilidades. Sobre el posible aterrizaje de grandes proyectos, supeditó el interés al desarrollo del parque: "Cuando no hay plazos determinados ni precios es difícil. A nivel político se tiende a acortar los tiempos, pero hay que esperar a los hechos".

Nuevos estudios de la Universidad Nebrija

Uno de los grandes hitos que espera alcanzar este concejo en este 2026 es el desembarco de la Universidad Nebrija, con los estudios del grado de Enfermería. Mientras la institución académica apura los trámites administrativos para poder impartir clase en Avilés como centro adscrito, ya estudia una posible ampliación de su catálogo académico, en el que entraría la opción del grado de Psicología. Esta posibilidad fue adelantada también ayer por el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, durante la comida de Navidad con los medios de comunicación.

En el encuentro, González también reiteró su intención de presentarse a la reelección como presidente del ente cameral, algo que ya había adelantado el pasado mes de mayo. "El actual bloque del comité ejcutivo de la Cámara vamos a volver a presentarnos y a pedir la confianza de las empresas de la comarca para seguir desarrollando nuestro trabajo. Llevamos tres años y medio y queremos un segundo mandato para dar continuidad a nuestro proyecto y seguir representando los intereeses de las empersas, no solo de la comarca, sino de Asturias".