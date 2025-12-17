Clausura un nuevo curso de formación a la carta de tubería industrial
Participaron diez personas desempleadas con formación teórica y práctica en Moymsa
M. M.
El concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, clausuró ayer el curso de Tubería industrial y mantenimiento oleohidráulico en un acto institucional que tuvo lugar en el Centro de Empleo Europa.
En total, diez personas recibieron formación teórica y práctica, en este caso en colaboración con la empresa Moymsa Ingeniería (grupo Iturcemi).
Asistieron también al acto Roberto Castellanos Fernández, CEO en Moymsa Ingeniería; José Ignacio Fernández Díaz, director de producción en Moymsa Ingeniería; Eva Masó López, directora de desarrollo humano de Grupo Iturcemi y Rafael Bernardo Cobertera, responsable de formación de Femetal; José Manuel Rodríguez Baltar, secretario general de la Unión Comarcal de CC OO de Avilés; Raquel Agüeros Alonso, responsable de formación para el empleo de la Unión Comarcal de CC OO de Avilés; Mercedes García Martínez, Secretaria de Organización de la Unión Comarcal de UGT y Nuria Canel, del área de desarrollo empresarial de FADE.
