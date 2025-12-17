La Guardia Civil ya tiene planes para el cuartel de Avilés: el proyecto costará 262.000 euros e incluye la construcción de un nuevo edificio

La Guardia Civil ya tiene redactada la memoria que justifica la licitación por algo más de 267.000 euros del proyecto básico y de ejecución de demolición de cuatro edificios del cuartel del Bustiello, la rehabilitación de otros dos y la construcción de un nuevo bloque para dependencias oficiales en el acuartelamiento de Avilés. La previsión es incluir esta actuación en el ejercicio de 2026, de acuerdo al documento.

El cuartel de Bustiello –ubicado en una parcela de 7.962 metros cuadrados– está formado en la actualidad por seis bloques construidos en 1972, de los cuales cuatro, como ya informó este diario, presentan "patologías estructurales graves y no cumplen con los estándares actuales de eficiencia energética, accesibilidad ni funcionalidad".

Las principales necesidades detectadas, de acuerdo a la memoria a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, son: deficiencias estructurales y constructivas como grietas en los muros de carga, humedades persistentes e instalaciones obsoletas en cuanto a electricidad, fontanería o comunicación, entre otras. De ahí que se proponga la demolición de los bloques 1,4, 5 y 6, la rehabilitación integral de los bloques 2 y 3 y la construcción de un nuevo edificio de dependencias oficiales con un superficie útil de 1.667 metros cuadrados con despachos, sala de reuniones y formación, garaje o almacenes. La propuesta también contempla la urbanización de la parcela y la mejora de la seguridad y eficiencia energética con placas solares, luces led o aislamiento térmico.

La Guardia Civil comunicó ya en octubre que el Servicio de Acuartelamiento de la Dirección General de la Benemérita estaba realizando la tramitación anticipada del expediente para contratar la redacción de un proyecto básico y de ejecución de las obras necesarias para la construcción de unas nuevas dependencias oficiales y rehabilitación de dos de los bloques de pabellones, que permitirían habilitar un total de 32 viviendas. Ahora, con el expediente ya en marcha, la previsión es "que el inicio de la prestación del servicio se produzca el primer día hábil del mes de mayo de 2026".

La Comandancia de la Guardia Civil emitió también en octubre un comunicado en el que afirmaba que se "es consciente de la importancia del acuartelamiento de Avilés", y por eso "ha priorizado su inclusión en una nueva fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE)". Los tiempos se están cumpliendo.

Ante un previsible realojo de los guardias civiles que residen en Bustiello, la compañía de Avilés ha contabilizado trece viviendas vacías (tres de uso compartido). Además, existen otras nueve que pertenecen a la residencia de descanso de Soto del Barco, según ha podido saber este diario.