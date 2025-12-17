Juventudes Socialistas de Castrillón fija el acceso a la vivienda como prioridad y cuestiona al PP
La nueva secretaria general Lucía Vega busca reactivar la política juvenil local
I. G.
Iván López, secretario general del PSOE de Castrillón, fijó como uno de sus objetivos de mandato la "reactivación de Juventudes Socialistas". "No se trata de reorganizar una estructura, sino de garantizar que la juventud tenga voz, espacio y protagonismo real dentro del proyecto socialista", indicó López. La nueva etapa de Juventudes Socialistas estará coordinada por su secretaria general, Lucía Vega, que entiende que la "reactivación" del colectivo "reside en el trabajo colectivo y el compromiso de todas las personas que integran la organización juvenil". Vega fija el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de la juventud en Castrillón y señala al PP que "mantiene paralizada la revisión del Plan General de Ordenación, impidiendo la generación de suelo para vivienda pública".
Lucía Vega sustituye en el puesto a Miguel García, que dejó el cargo al alcanzar la edad límite de 30 años. Su compromiso y trabajo han sido fundamentales para mantener viva la organización juvenil y sentar las bases de esta nueva etapa. "Queremos que Juventudes sea un espacio vivo, reivindicativo y abierto, en el que cualquier joven de Castrillón que tenga inquietudes, ideas o ganas de participar encuentre un lugar. Nuestro objetivo sumar más voces jóvenes y demostrar que la política municipal también puede y debe construirse contando con la juventud", destacó la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas.
Su homólogo del PSOE de Castrillón manifestó además que "en un momento de desafección política entre la juventud, el socialismo tiene la responsabilidad de ofrecer espacios de participación, diálogo y compromiso colectivo frente al ruido y los discursos excluyentes", destacó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
- Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
- Aterriza en Asturias el gran outlet de primeras marcas como Levi's, Pedro del Hierro o Cortefiel (entre otras muchas)
- Las memorias de Esteban Gutiérrez, exfutbolista: 'La vida como futbolista del Real Madrid es muy diferente, te invitaban en todas partes
- La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés