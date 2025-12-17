Juventudes Socialistas de Castrillón fija el acceso a la vivienda como prioridad y cuestiona al PP

Iván López, secretario general del PSOE de Castrillón, fijó como uno de sus objetivos de mandato la "reactivación de Juventudes Socialistas". "No se trata de reorganizar una estructura, sino de garantizar que la juventud tenga voz, espacio y protagonismo real dentro del proyecto socialista", indicó López. La nueva etapa de Juventudes Socialistas estará coordinada por su secretaria general, Lucía Vega, que entiende que la "reactivación" del colectivo "reside en el trabajo colectivo y el compromiso de todas las personas que integran la organización juvenil". Vega fija el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de la juventud en Castrillón y señala al PP que "mantiene paralizada la revisión del Plan General de Ordenación, impidiendo la generación de suelo para vivienda pública".

Lucía Vega sustituye en el puesto a Miguel García, que dejó el cargo al alcanzar la edad límite de 30 años. Su compromiso y trabajo han sido fundamentales para mantener viva la organización juvenil y sentar las bases de esta nueva etapa. "Queremos que Juventudes sea un espacio vivo, reivindicativo y abierto, en el que cualquier joven de Castrillón que tenga inquietudes, ideas o ganas de participar encuentre un lugar. Nuestro objetivo sumar más voces jóvenes y demostrar que la política municipal también puede y debe construirse contando con la juventud", destacó la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas.

Su homólogo del PSOE de Castrillón manifestó además que "en un momento de desafección política entre la juventud, el socialismo tiene la responsabilidad de ofrecer espacios de participación, diálogo y compromiso colectivo frente al ruido y los discursos excluyentes", destacó.