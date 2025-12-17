Más de la mitad de los inmigrantes en Avilés carecen de tarjeta sanitaria y están en situación irregular

Cada vez más personas inmigrantes encuentran en Avilés el lugar en el que vivir: el concejo es el tercero de Asturias, tras Gijón y Oviedo, con mayor población extranjera, que representa ya el 5,63 por ciento del total de residentes. Esta población ha crecido en un treinta por ciento respecto a 2021, mientras que la población local desciende sin freno. Se trata de una población joven, con una edad media de 35 años, procedente de hasta 27 nacionalidades, aunque destacan por encima de las demás la colombiana, rumana, venezolana, peruana y marroquí.

El Grupo Local de Inmigración de Avilés (GLIA) presentó este miércoles su último informe de 2024, basado no en el total de la población inmigrante sino en una muestra representativa: las 294 personas mayores de 16 años atendidas por las entidades sociales que forman parte de GLIA, que debido a sus situaciones de vulnerabilidad acuden con frecuencia a servicios municipales. La muestra representa aproximadamente el siete por ciento de las personas extranjeras censadas en el municipio de Avilés (4.258 personas).

En cuanto al perfil sociodemográfico, predominan las mujeres inmigrantes (68,71 por ciento) y las personas jóvenes en edad laboral (26-45 años). Las nacionalidades más frecuentes son la colombiana (34,5%), venezolana (19,4%) y peruana (10,5%). Además de las vulnerabilidades propias del proceso migratorio, casi la mitad presenta situaciones de especial vulnerabilidad como familias monomarentales, personas sin hogar, víctimas de trata o explotación sexual y víctimas de violencia de género. Los principales motivos para migrar a España son económicos.

Según el informe de GLIA, casi la mitad de los encuestados se encuentra en situación administrativa irregular. Aunque la mayoría está empadronada en Avilés, la mitad no dispone de tarjeta sanitaria. En este contexto, Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales, anunció la creación de una oficina de atención a inmigrantes con cargo a los presupuestos de 2026, destinada a facilitar el acceso a prestaciones sociales, como la sanidad pública, y a resolver dudas relacionadas con la documentación, el empadronamiento y las trabas burocráticas.

Hijos

Más datos del perfil del inmigrante en Avilés revelan que casi la mitad tiene hijos menores a su cargo, destacando la monomarentalidad y las dificultades de conciliación familiar. La situación económica es precaria: tres de cada cuatro personas tienen dificultades para cubrir necesidades básicas y más de la mitad carece de ingresos económicos estables.

Vivienda

La mayoría vive en vivienda alquilada o en alquiler compartido. El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de las personas inmigrantes en Avilés. En cuanto a la situación laboral, desde GLIA la definen como precaria, ya que solo una parte realiza actividad laboral, en muchos casos dentro de la economía sumergida.

Siete perfiles

Con estos datos, el Grupo Local de Inmigración de Avilés identifica siete perfiles migratorios que reflejan las tendencias migratorias en Avilés:

Mujer colombiana sin hijos

Mujeres en situación de vulnerabilidad administrativa y socioeconómica, procedentes de Colombia, en situación irregular, con ingresos procedentes de ayudas sociales o economía sumergida.

Venezuela, Colombia y Perú

Familias inmigrantes con menores a cargo, en situación irregular o como solicitantes de protección internacional, con dificultades económicas y empleo sin contrato.

Continente americano

Familias en vulnerabilidad social, con problemas de acceso a la sanidad pública y al empleo, residentes en Avilés desde hace menos de un año.

América y África

Familias con dificultades de inserción laboral, en situación administrativa estable pero en desempleo, con presencia de familias monoparentales.

Brasil y Colombia

Mujeres víctimas de trata y explotación sexual, en situación irregular, con necesidad de acompañamiento especializado.

Hombres africanos

Hombres procedentes de África y Europa, en exclusión social severa y sin hogar.

Familias rumanas

Familias monomarentales de Rumanía con cargas familiares, residentes desde hace tiempo y con necesidad de acompañamiento integral.