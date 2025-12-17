Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Palacio Valdés acoge el estreno de "El buen marido"

El teatro Palacio Valdés acoge esta tarde a partir de las 20.00 horas el estreno de la obra "El buen marido", una representación que forma parte de la sección "Hecho en Asturias". La función corre a cargo de la compañía "Teatro del Cuervo y Territorio Violeta". La obra está escrita y dirigida por Pilar G. Almansa y cuenta con un elenco formado por Rosa Merás y Sergio Gayol.

Un veterano exmarino luanquín leerá el pregón de las fiestas del Socorro

La sidrería Yumay, un "templo de la gastronomía", dice adiós tras décadas de historia en Avilés: "Nos vamos con la ilusión del primer día"

Las pymes asturianas sacan nota en gestión responsable y sostenible

Ramón Rodríguez, nuevo académico del Alfoz de Gauzón

La defensa de Natalio Grueso advierte sobre su delicado estado de salud: "Tiene una enfermedad grave e incurable"

El PP acusa al "tándem" Sánchez-Barbón de la rebaja del cupo de xarda

La renovación del convenio de las escuelinas, al Pleno

