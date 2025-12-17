El Palacio Valdés acoge el estreno de "El buen marido"
El teatro Palacio Valdés acoge esta tarde a partir de las 20.00 horas el estreno de la obra "El buen marido", una representación que forma parte de la sección "Hecho en Asturias". La función corre a cargo de la compañía "Teatro del Cuervo y Territorio Violeta". La obra está escrita y dirigida por Pilar G. Almansa y cuenta con un elenco formado por Rosa Merás y Sergio Gayol.
